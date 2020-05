Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Veolia-La crise du coronavirus pourrait déboucher sur des opportunités d'acquisitions-PDG Reuters • 06/05/2020 à 09:32









PARIS, 6 mai (Reuters) - Antoine Frérot, PDG de Veolia VIE.PA , a déclaré mercredi lors d'une conférence téléphonique avec les analystes : VEOLIA-LA CRISE ACTUELLE LIÉE À LA PANDÉMIE DE CORONAVIRUS POURRAIT DÉBOUCHER SUR DES OPPORTUNITÉS INTÉRESSANTES D'ACQUISITIONS DE TAILLE PETITE ET MOYENNE MAIS IL EST TROP TÔT POUR EN DIRE PLUS À CE STADE Pour plus de détails, cliquez sur VIE.PA (Rédaction de Paris)

Valeurs associées VEOLIA ENVIRONNEM Euronext Paris -1.54%