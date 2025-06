Veolia: émission obligataire largement sursouscrite information fournie par Cercle Finance • 11/06/2025 à 07:42









(CercleFinance.com) - Veolia indique avoir placé avec succès deux tranches obligataires senior, l'une pour 850 millions d'euros à sept ans portant un coupon de 3,324%, et l'autre pour 650 millions d'euros à 12 ans portant un coupon de 3,795%.



L'opération a attiré plus de 300 ordres d'investisseurs différents pour un montant total de 5,1 milliards d'euros, ce qui lui a permis de se faire avec une prime de nouvelle émission par rapport au marché secondaire comprise entre 0 et 2 points de base.



'Ce niveau élevé de sursouscription, la qualité des investisseurs et les très bonnes conditions obtenues témoignent de la perception très positive de la signature de Veolia et de sa solidité financière', commente le groupe de services aux collectivités.





