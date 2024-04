Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Veolia: de fortes ambitions de croissance aux Etats-Unis information fournie par Cercle Finance • 19/04/2024 à 08:57









(CercleFinance.com) - Après avoir multiplié par 2,6 entre 2019 et 2023 son chiffre d'affaires aux Etats-Unis, pour atteindre 5,4 milliards de dollars l'année dernière, Veolia affiche son ambition de le faire croître de 50% d'ici 2027 et de doubler sa taille d'ici 2030.



Dans ce pays qui représente environ 25% du marché mondial, le groupe français veut répondre à une forte croissance de la demande 'due aux réindustrialisations, à la rareté de l'eau et aux problèmes de pollution, ainsi qu'aux enjeux de santé publique'.



En termes environnementaux, Veolia a pour objectifs aux Etats-Unis d'ici 2027 d'éliminer 600 kilotonnes d'émissions de CO2 de l'atmosphère, d'économiser 120 millions de m3 d'eau et de traiter deux millions de tonnes de déchets dangereux.





