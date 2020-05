Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Veolia constate une reprise rapide en Asie, début de rebond en Europe-PDG Reuters • 06/05/2020 à 07:36









PARIS, 6 mai (Reuters) - Antoine Frérot, PDG de Veolia VIE.PA , a déclaré mercredi au cours d'une conférence téléphonique que : * VEOLIA CONSTATE UNE REPRISE D'ACTIVITÉ RAPIDE EN ASIE ET UN DÉBUT DE REBOND EN EUROPE * LE NOUVEAU PLAN STRATÉGIQUE A HORIZON 2023 RESTE PERTINENT, MÊME SI SA MISE EN OEUVRE SERA RETARDÉE, NOTAMMENT AU NIVEAU DES CESSIONS * IL EST TROP TÔT POUR ESTIMER L'IMPACT PRÉCIS DE LA CRISE DU CORONAVIRUS Pour plus de détails, cliquez sur VIE.PA (Benjamin Mallet)

Valeurs associées VEOLIA ENVIRONNEM Euronext Paris -2.49%