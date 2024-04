Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Veolia: avancées dans la lutte contre les PFAS aux USA information fournie par Cercle Finance • 03/04/2024 à 10:22









(CercleFinance.com) - Veolia annonce avoir franchi une nouvelle étape dans le traitement des substances chimiques Per- et polyfluoroalkylées (PFAS) dans l'eau potable américaine, avec plus de 30 sites qui ne présentent désormais plus aucun niveau détectable de PFAS réglementés.



Le groupe, premier opérateur privé de services d'eau aux Etats-Unis, précise que ces opérations comprennent un nouveau traitement installé sur 17 puits d'eau potable dans l'Etat de New York, ainsi que la livraison de projets encore en cours dans quatre États.



Veolia a déjà traité en cumulé huit millions de m3 d'eau à New York, au New Jersey et en Pennsylvanie, et déployé des capacités de traitement permettant de fournir de l'eau avec des niveaux de PFAS inférieurs aux seuils réglementaires à plus de 140.000 Américains.





