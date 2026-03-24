Veolia acquiert Enviropacific pour 220 mlns de dollars australiens

Veolia VIE.PA a annoncé mardi l'acquisition d’Enviropacific, une société détenue par Next Capital NEXT.PSX , pour une valorisation d’environ 220 millions de dollars australiens (132,47 millions d'euros), afin de renforcer ses capacités dans la dépollution, le traitement de l’eau et la gestion des déchets dangereux en Australie.

Le groupe a précisé dans un communiqué que cette opération stratégique contribue à l’ambition d’atteindre un milliard d’euros de chiffre d’affaires dans le traitement des micropolluants d’ici 2030.

(Rédigé par Elena Smirnova, édité par Augustin Turpin)