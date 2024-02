"Vents favorables" pour les actions japonaises en 2024 (WisdomTree)

"La reprise économique se poursuit au Japon, et nous nous attendons à ce que l'économie résiste au léger ralentissement de la croissance mondiale" poursuit Aneeka Gupta. "Les actions japonaises atteignent des sommets inégalés depuis 34 ans en cette année 2024, portées par les résultats du deuxième trimestre de l'exercice 2023/2024". "Le revenu net des actions japonaises a dépassé de 6,2 % les prévisions consensuelles", conclut-elle.

"La diminution de l'offre de main-d'œuvre due au vieillissement de la population est susceptible de relancer la croissance des salaires", affirme l'analyste. "Les négociations salariales du printemps 2023 ont entraîné une augmentation des salaires de 3,6 % (soit le niveau le plus élevé depuis 30 ans), et l'année 2024 pourrait être marquée par une nouvelle augmentation".

Ces catalyseurs sont selon lui l'augmentation des dépenses d'investissement et des salaires, la restructuration du compte d'épargne individuel japonais (Nippon Individual SavingsAccount, Nisa), et les initiatives continues de réforme des entreprises japonaises.

(AOF) - "La réouverture post-pandémie du Japon, sa position monétaire accommodante, ses primes de risque élevées sur les actions et les réformes visant à améliorer la gouvernance d’entreprise dans le pays ont constitué des vents favorables importants pour les actions japonaises en 2023", affirme Aneeka Gupta, directrice de la recherche macroéconomique chez WisdomTree. "Les tensions géopolitiques et la faible croissance ont entraîné une réorientation des investissements de la Chine vers le Japon", alors que "plusieurs catalyseurs alimentent la reprise du marché des actions" dans l’archipel.

