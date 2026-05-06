Ventes et bénéfice du chimiste Arkema en recul au premier trimestre

( AFP / MIGUEL MEDINA )

Les ventes du chimiste français Arkema ont reculé sur le premier trimestre 2026, à 2,18 milliards d'euros (-8,4%) en raison notamment de prix en baisse et d'effets de changes, tandis que le bénéfice net a reculé de 44,7% à 27,2 millions d'euros.

Le groupe précise que les volumes vendus sont stables mais que ses prix ont baissé de 3% au global, "en ligne avec les niveaux" du dernier trimestre 2025. Il dit voir une "tendance à l'amélioration" sur ce point au mois de mars.

Quant à l'effet de change, il s'explique principalement par "la dépréciation du dollar US par rapport à l'euro".

Arkema explique donner une "priorité rapide et forte" sur un ajustement de ses prix depuis mars afin de compenser la "forte inflation des coûts des intrants résultant de la crise au Moyen-Orient".

Le PDG du groupe Thierry Le Hénaff a souligné une performance "finalement légèrement supérieure aux attentes" sur le trimestre, après des mois de janvier et février "relativement faibles".

"L'environnement du deuxième trimestre est marqué par la crise au Moyen-Orient, qui a des répercussions significatives sur l'ensemble de la chaîne d'approvisionnement, affectant la disponibilité et les coûts des matières premières, de l'énergie et de la logistique", a encore exposé le dirigeant.

La situation au Moyen-Orient pourrait en outre "entraîner de manière temporaire une plus forte tension dans l'équilibre offre/demande de certaines chaînes de valeur, avec des effets potentiels positifs pour l'industrie chimique", estime Arkema.

L'entreprise dit continuer "à gérer rigoureusement ses opérations, à contrôler ses coûts avec l'objectif de compenser l'inflation des frais fixes, et à poursuivre la montée en régime de ses projets majeurs".

Elle a confirmé son objectif d'une "légère croissance de l'Ebitda à taux de change constants en 2026", "tout en restant attentif aux impacts potentiels de la crise au Moyen-Orient sur la demande mondiale, le coût des intrants et les perturbations des chaînes d'approvisionnement".