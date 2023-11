VENTE-UNIQUE.COM : Vente-unique.com réalise le meilleur 4ème trimestre de son histoire

Communiqué de presse

Volume d'affaires global trimestriel : +28,4%, grâce à l'internationalisation réussie de la place de marché ;

Volume d'affaires global annuel record à plus de 200 M€ ;

Marge d'EBITDA ajusté attendue en forte progression sur l'exercice.

Paris, le 9 novembre 2023. Vente-unique.com, expert de la vente en ligne de mobilier et aménagement de la maison en Europe, annonce son chiffre d'affaires non audité du 4 ème trimestre (période du 1 er juillet 2023 au 30 septembre 2023) et de l'exercice 2022-2023 (période du 1 er octobre 2022 au 30 septembre 2023).

Normes IFRS (en K€) T4 2022 T4 2023 Variation

T4 2022-2023 2022 2023 Variation

2022-2023 Volume d'affaires global [1] 42 975 55 170 +28,4% 170 665 201 740 +18,2% Chiffre d'affaires 35 986 43 341 +20,4% 143 409 162 254 +13,1% Dont E-commerce [2] 35 986 42 120 +17,0% 143 409 155 519 +8,4% Dont Logistique [3] - 1 221 NS - 6 735 NS

Vente-unique.com réalise le meilleur 4 ème trimestre de son histoire, avec un volume d'affaires global en forte accélération de 28,4%, à 55,2 M€, et un chiffre d'affaires en croissance de 20,4% par rapport au 4 ème trimestre 2021-2022, porté par une croissance à deux chiffres du segment E-commerce (+17,0%).

Le volume d'affaires annuel global dépasse pour la première fois la barre symbolique des 200 M€ (201,7 M€, en croissance de +18,2%).

Le Groupe bénéficie de l'agilité de sa politique tarifaire, rendue possible grâce à son modèle désintermédié, à l'enrichissement continu de sa gamme, que ce soit en direct ou via sa place de marché, et à la qualité reconnue de son service client (déjà primé en France, en Allemagne et en Espagne). Vente-unique.com parvient ainsi à tirer profit de la transformation digitale de la demande des ménages et à s'adapter à la baisse conjoncturelle de la consommation de produits non alimentaires.

Une performance solide sur les différents segments géographiques

Normes IFRS (en K€) T4 2022 T4 2023 Variation

T4 2022-2023 2022 2023 Variation

2022-2023 Chiffre d'affaires E-commerce [4] 35 986 42 120 +17,0% 143 409 155 519 +8,4% Dont France 19 268 21 609 +12,1% 76 250 81 270 +6,6% Dont Europe du Nord et de l'Est [5] 11 105 14 536 +30,9% 44 716 52 336 +17,0% Dont Europe du Sud [6] 5 613 5 975 +6,4% 22 443 21 914 -2,4%

Le chiffre d'affaires E-commerce, qui intègre les commissions générées par la place de marché, connaît une forte croissance dans toutes les régions au 4 ème trimestre 2022-2023, que ce soit en France (+12,1%), en Europe du Nord et de l'Est (+30,9%) et même en Europe du Sud (+6,4%), où le groupe enregistre un rebond.

Cela s'explique principalement par la croissance des volumes, signe de l'attrait pour les produits proposés, et dans une moindre mesure par la progression régulière de la place de marché dans les pays où elle est déployée. En France , la place de marché représente plus de 14% du volume E-commerce au mois de septembre 2023 (+1,5 point en un trimestre). En Europe du Sud , l'activité des vendeurs tiers représente 7% en moyenne au mois de septembre 2023 dans les pays où elle est lancée (Espagne et Italie), ce qui contribue à amortir l'impact de la crise sur les économies les plus affectées d'Europe. Enfin, dans les pays d' Europe du Nord et de l'Est , son démarrage en fin de période en Allemagne, en Belgique et en Suisse contribuera à la croissance du prochain exercice.

Relèvement de l'objectif annuel de rentabilité

Au cours de cet exercice 2022-2023, Vente-unique.com a démontré une très bonne maîtrise de sa politique tarifaire et de ses coûts, avec un retour à un niveau normatif du fret maritime et de la parité EUR/USD, ayant un impact positif sur les marges dégagées.

Le groupe Vente-unique.com relève ainsi son objectif de dégager pour l'exercice clos le 30 septembre 2023 une marge d'EBITDA ajustée [7] en forte progression par rapport à celle dégagée lors de l'exercice 2021-2022 (5,8% du chiffre d'affaires pour la société Vente-unique.com SA [8] ) et supérieure à son niveau d'avant crise sanitaire (8,4% lors de l'exercice 2019-2020).

Perspectives pour le prochain exercice

En dépit d'un contexte morose pour la vente de biens discrétionnaires, Vente-unique.com affiche sa confiance dans la robustesse de son modèle d'activité et de ses axes de développement. Le succès grandissant de la place de marché et la poursuite de son déploiement européen (ouvertures programmées aux Pays-Bas et au Portugal en mars 2024) devraient soutenir la dynamique commerciale sur l'exercice 2023-2024, avec une croissance à deux chiffres attendue pour le 1 er trimestre (octobre à décembre 2023).

Prochain rendez-vous : résultats annuels de l'exercice 2022-2023 le 9 janvier 2024

À propos de Vente-unique.com

Créé en 2006, Vente-unique.com (Euronext Growth – ALVU), filiale du Groupe CAFOM (Euronext – CAFO), est un expert de la vente en ligne de mobilier et aménagement de la maison en Europe. La société couvre 11 pays (France, Allemagne, Autriche, Belgique, Espagne, Italie, Luxembourg, Pays-Bas, Pologne, Portugal et Suisse) et a livré plus de 2,3 millions de clients depuis son lancement. En 2023, Vente-unique.com a réalisé un volume d'affaires global de 202 M€, en croissance de 18%.

[1] Valeur brute, toutes taxes comprises, des produits et services vendus incluant les ventes de produits en direct reconnues en date d'expédition, les ventes de la place de marché en date de confirmation de commande et les autres services et revenus facturés

[2] Ventes de produit en direct + commissions sur la place de marché

[3] Prestations logistiques B2B facturées par la nouvelle filiale issue du rachat du fonds de commerce de Distri Service au 1 er octobre 2022

[4] Ventes de produit en direct + commissions sur la place de marché

[5] Allemagne + Autriche + Belgique + Luxembourg + Pays-Bas + Pologne + Suisse

[6] Espagne + Italie + Portugal

[7] EBITDA ajusté = résultat opérationnel courant + dotations nettes aux amortissements et dotations nettes aux provisions et dépréciations - reprises de provisions et dépréciations + valorisation des actions gratuites

[8] Le Groupe Vente-Unique.com a été constitué au 1er octobre 2022. Les données reprises des exercices précédents correspondent aux données publiées de Vente-Unique.com SA en normes IFRS