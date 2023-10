VENTE-UNIQUE.COM : Vente-unique.com confirme son éligibilité au PEA-PME

Communiqué de presse

26 octobre 2023. Vente-unique.com (FR0010766667 – ALVU), expert de la vente en ligne de mobilier et aménagement de la maison en Europe, confirme respecter tous les critères d'éligibilité au PEA-PME précisés par le décret d'application en date du 4 mars 2014 (décret n°2014-283). Sont éligibles, les sociétés de moins de 5 000 salariés dont le chiffre d'affaires annuel est inférieur à 1,5 milliard d'euros ou dont le total de bilan est inférieur à 2 milliards d'euros.

En conséquence, les actions Vente-unique.com peuvent être intégrées au sein des comptes PEA-PME, qui pour rappel, bénéficient des mêmes avantages fiscaux que le plan d'épargne en actions (PEA) traditionnel.

Prochain rendez-vous : chiffre d'affaires de l'exercice 2022-2023, jeudi 9 novembre 2023

Retrouvez toutes les informations sur : bourse.vente-unique.com

À propos de Vente-unique.com

Créé en 2006, Vente-unique.com (Euronext Growth – ALVU), filiale du Groupe CAFOM (Euronext – CAFO), est un expert de la vente en ligne de mobilier et aménagement de la maison en Europe. La société couvre 11 pays (France, Allemagne, Autriche, Belgique, Espagne, Italie, Luxembourg, Pays-Bas, Pologne, Portugal et Suisse) et a livré plus de 2 millions de clients depuis son lancement. En 2022, Vente-unique.com a réalisé un chiffre d'affaires de 143 M€.

