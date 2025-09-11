VENTE-UNIQUE.COM : Vente-unique.com annonce le retour de la marque Habitat en Belgique et en Suisse

Communiqué de presse

11 septembre 2025. Le Groupe Vente-unique.com, expert de la vente en ligne de mobilier en Europe, annonce le retour de la marque Habitat en Belgique et en Suisse, dans un premier temps au sein des régions francophones de ces deux pays.

Sacha Vigna, Directeur général de Vente-unique.com, déclare : « Nous voulons que chaque client belge et suisse retrouve Habitat à sa manière : explorer nos créations iconiques, découvrir de nouvelles pièces inspirantes et profiter d'une expérience digitale simple et agréable, pensée pour eux. Chaque détail du parcours en ligne, du choix des produits aux services de livraison, a été conçu pour leur faciliter la vie et leur offrir le meilleur du design accessible ».

Un retour attendu et plébiscité

Le 10 septembre 2025, Habitat ouvre son site e-commerce en Belgique et en Suisse. Plus qu'une ouverture, c'est un retour attendu sur deux territoires où la marque iconique du design a marqué les esprits depuis des décennies.

Depuis la réouverture de son site marchand en France en juin 2024, opérée par le groupe Vente-unique.com, la marque a su reconquérir son public français avec une offre repensée et un site marchand modernisé. Très vite, l'enthousiasme a dépassé les frontières. En Belgique et en Suisse, des milliers d'internautes se sont spontanément inscrits à l'alerte de lancement alors que les sites locaux n'étaient pas encore opérationnels. Dans le même temps, les réseaux sociaux se sont faits l'écho de nombreux messages exprimant l'attente du retour d'Habitat, preuve de l'attachement de la clientèle européenne.

Retrouver les fans et séduire de nouveaux marchés

Ce lancement vise d'abord à renouer avec les passionnés historiques de la marque Habitat, attachés à ses pièces iconiques et à son univers créatif singulier. Dès aujourd'hui, plus de 1 100 références sont accessibles aux clients belges et suisses sur les sites dédiés : www.habitat-design.com/fr-ch/ et www.habitat-design.com/fr-be/

On y retrouve les créations iconiques qui ont fait l'histoire de la marque, comme la lampe Ribbon, les tables gigognes Kilo ou la collection de canapés personnalisables Posada, mais aussi les nouvelles collections qui expriment le nouvel élan contemporain d'Habitat, avec la collection Austin, déjà best-seller en France, ou la récente collaboration Hélèna Pille x Habitat, qui réinvente le bois dans une collection design épurée et actuelle. Mais la démarche va au-delà des passionnés fidèles. Après avoir reconquis une clientèle française depuis la relance du site en 2024, Habitat entend désormais élargir son public à l'échelle européenne. En Belgique comme en Suisse, la marque souhaite séduire une nouvelle génération de consommateurs sensibles à un design durable, esthétique et accessible, fidèle à la promesse fondatrice de Sir Terence Conran : “L'utile peut être beau et le beau accessible.”

Une expérience locale pensée dans le détail

L'arrivée en Belgique et en Suisse ne se limite pas à la réactivation d'un site : Habitat a travaillé chaque détail pour offrir une expérience simple et rassurante. Les moyens de paiement les plus utilisés localement, tels que Bancontact en Belgique et Twint en Suisse, seront très vite disponibles, et d'autres solutions viendront enrichir l'offre dans les prochaines semaines. Les services de livraison ont été adaptés avec des transporteurs choisis dans chaque pays pour assurer rapidité et proximité. Enfin, le site, resté inactif plus d'un an et demi, a été entièrement vérifié et ajusté pour garantir un parcours fiable dès son lancement.

Cette relance s'appuie sur l'expertise logistique et digitale du groupe Vente-unique.com. Fort de sa présence dans 11 pays européens, le groupe maîtrise déjà les spécificités locales en matière de livraison, de paiement et de parcours d'achat. Cette expérience a permis de relancer le site en Belgique et en Suisse dans des délais courts, avec un niveau d'exigence élevé, en mobilisant conjointement les équipes techniques, logistiques et marketing.

Un tremplin vers une expansion européenne

La Belgique et la Suisse ne sont qu'une première étape, choisie naturellement pour leur proximité culturelle et linguistique. Habitat prépare déjà l'ouverture de nouveaux sites dans d'autres pays européens, avec l'objectif d'adapter progressivement ses plateformes aux langues et usages locaux.

Au-delà, l'ambition est claire : inscrire Habitat dans une dynamique d'expansion européenne. Les prochains développements cibleront en priorité les plus grands marchés, comme l'Allemagne ou l'Espagne, avant un élargissement à d'autres territoires et à travers une présence renforcée sur les marketplaces locales.

Habitat retrouve ainsi le chemin de l'international avec une conviction forte : prolonger l'histoire d'une marque iconique en conjuguant héritage et modernité. Plus qu'une ouverture, ce lancement incarne un mouvement : celui d'un design accessible, désirable et intemporel, désormais à portée de clic pour les clients belges et suisses.

Prochain rendez-vous : chiffre d'affaires de l'exercice 2024-2025, jeudi 13 novembre 2025

Retrouvez toutes les informations sur : bourse.vente-unique.com

À propos de Vente-unique.com

Créé en 2006, Vente-unique.com (Euronext Growth – ALVU), filiale du Groupe CAFOM (Euronext Growth – ALCAF), est un expert de la vente en ligne de mobilier et aménagement de la maison en Europe. La société couvre 11 pays (France, Allemagne, Autriche, Belgique, Espagne, Italie, Luxembourg, Pays-Bas, Pologne, Portugal et Suisse) et a livré plus de 3 millions de clients depuis son lancement.

À propos de Habitat

Fondée en 1964 par Sir Terence Conran à Londres, la marque Habitat a révolutionné le design d'intérieur et l'a rendu accessible à tous. La marque s'est rapidement imposée comme une référence du design pop et joyeux, fréquentée par des célébrités et adoptée à travers le monde entier. Anobli pour ses contributions au design, Sir Terence a toujours gardé un lien étroit avec la marque Habitat. Aujourd'hui, après une transition, la marque est de retour avec l'ambition de perpétuer cette vision en proposant des créations qui allient esthétique, fonctionnalité et innovation, tout en restant fidèles à l'esprit original.

