VENTE-UNIQUE.COM : Retour de la croissance au 1er semestre 2022-2023

Croissance du volume d'affaires global de +14,1% ;

Progression de +11,0% du chiffre d'affaires consolidé ;

Chiffre d'affaires E-commerce en hausse de +5,7%, dont +14,2% au 2 ème trimestre, en ligne avec la tendance historique liée à la transformation digitale du marché en Europe.

11 mai 2023. Vente-unique.com, expert de la vente en ligne de mobilier et aménagement de la maison en Europe, annonce son chiffre d'affaires non audité du 1 er semestre de l'exercice 2022-2023 (période du 1 er octobre 2022 au 31 mars 2023).

Normes IFRS (en K€) S1 2021-2022 S1 2022-2023 Variation Volume d'affaires global [1] 86 789 98 990 +14,1% Chiffre d'affaires 72 989 81 027 +11,0% Dont E-commerce [2] 72 989 77 183 +5,7% Dont Logistique [3] - 3 844 NS

Vente-unique.com démontre sa capacité à retrouver son rythme de croissance historique à deux chiffres, porté par la transformation digitale du marché européen du meuble et de la décoration. Ce succès est le fruit d'une stratégie associant une offre en phase avec les attentes, une politique de prix réactive pour s'adapter aux conditions de marché, une montée en puissance de la place de marché lancée mi-2022 et l'intégration des activités de logistique.

Montée en puissance de la place de marché en France

Normes IFRS (en K€) S1 2021-2022 S1 2022-2023 Variation Chiffre d'affaires E-commerce [4] 72 989 77 183 +5,7% Dont France 38 879 41 119 +5,8% Dont Europe du Nord et de l'Est [5] 22 921 25 187 +9,9% Dont Europe du Sud [6] 11 190 10 877 -2,8%

Vente-unique.com enregistre un chiffre d'affaires E-commerce, intégrant les commissions générées par la place de marché, de 77,2 M€ à la fin du 1 er semestre 2022-2023, soit une progression semestrielle de +5,7%. Après un 1 er trimestre (-2,2%) consacré en priorité à la reconstitution progressive des marges et au démarrage de la place de marché en France, le chiffre d'affaires E-commerce a progressé de +14,2% au 2 ème trimestre. Le Groupe a réussi à associer croissance des volumes et des prix.

La place de marché confirme son rôle de nouveau moteur de la performance commerciale, avec une contribution à hauteur de 10% de l'activité globale en France en mars 2023 contre 5% en décembre 2022. Conformément à la feuille de route, le déploiement international de la place de marché a été engagé à la fin du 2 ème trimestre 2022-2023 en Europe du Sud (Espagne et Italie) et se poursuivra en Europe du Nord durant la deuxième moitié de l'année.

À fin mars 2023, la part du chiffre d'affaires E-commerce réalisée à l'international est stable sur 1 an, à 47%, contre 53% en France. Au-delà des évolutions de court terme, les tendances observées en Europe sont relativement homogènes.

Revenus additionnels issus des prestations de Logistique

Depuis le début de l'exercice, Vente-unique.com consolide l'activité de logistique issue du rachat du fonds de commerce de Distri Service. Cette nouvelle activité, opérée à la fois pour Vente-Unique.com et pour des clients externes, a généré des revenus additionnels hors Groupe de 3,8 M€ sur le semestre.

Confirmation des perspectives annuelles

Vente-unique.com démontre, à la fin du 1 er semestre, sa capacité à renouer progressivement avec une croissance solide sur l'exercice, conformément à l'objectif annoncé.

Cette dynamique commerciale est réalisée dans un contexte de pilotage strict des marges, en dépit de l'inertie liée aux prix de revient des stocks accumulés au plus fort de la crise inflationniste et des investissements marketings engagés afin d'accompagner la montée en puissance de la place de marché. Ainsi, Vente-unique.com prévoit un rebond progressif de sa marge d'Ebitda ajusté [7] qui devrait être supérieure à celle dégagée lors de l'exercice 2021-2022 (5,8% du chiffre d'affaires).

Prochain rendez-vous : résultats du 1 er semestre 2022-2023, jeudi 15 juin 2023

À propos de Vente-unique.com

Créé en 2006, Vente-unique.com (Euronext Growth – ALVU), filiale du Groupe CAFOM (Euronext – CAFO), est un expert de la vente en ligne de mobilier et aménagement de la maison en Europe. La société couvre 11 pays (France, Allemagne, Autriche, Belgique, Espagne, Italie, Luxembourg, Pays-Bas, Pologne, Portugal et Suisse) et a livré plus de 2 millions de clients depuis son lancement. En 2022, Vente-unique.com a réalisé un chiffre d'affaires de 143 M€.

ACTUS finance & communication Jérôme Fabreguettes-Leib Déborah Schwartz Relations Investisseurs Relations Presse vente-unique@actus.fr dschwartz@actus.fr 01 53 67 36 78 01 53 67 36 35

Normes IFRS (en K€) T1 2021-2022 T1 2022-2023 Variation Volume d'affaires global 44 738 46 968 +5,0% Chiffre d'affaires 37 621 38 754 +3,0% Dont E-commerce 37 621 36 809 -2,2% Dont Logistique - 1 945 -

Normes IFRS (en K€) T2 2021-2022 T2 2022-2023 Variation Volume d'affaires global 42 051 52 022 +23,7% Chiffre d'affaires 35 368 42 274 +19,5% Dont E-commerce 35 368 40 374 +14,2% Dont Logistique - 1 899 NS

[1] Valeur brute, toutes taxes comprises, des produits et services vendus incluant les ventes de produits en direct reconnues en date d'expédition, les ventes de la place de marché en date de confirmation de commande et les autres services et revenus facturés

[2] Ventes de produit en direct + commissions sur la place de marché

[3] Prestations logistiques B2B facturées par la nouvelle filiale issue du rachat du fonds de commerce de Distri Service au 1 er octobre 2022

[4] Ventes de produit en direct + commissions sur la place de marché

[5] Allemagne + Autriche + Belgique + Luxembourg + Pays-Bas + Pologne + Suisse

[6] Espagne + Italie + Portugal

[7] EBITDA ajusté = résultat opérationnel courant + dotations nettes aux amortissements et dotations nettes aux provisions et dépréciations - reprises de provisions et dépréciations + valorisation des actions gratuites

