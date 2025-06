VENTE-UNIQUE.COM : Résultats semestriels 2024-2025 solides et confirmation du potentiel des relais de croissance

Communiqué de presse

Volume d'affaires global de 132,1 M€, en hausse de 12,6% ;

Chiffre d'affaires consolidé de 97,8 M€, en progression de 8,4% ;

Ebitda ajusté à 11,4% (+2 points par rapport au 2 ème semestre 2023-2024) ;

Bénéfice net semestriel de 4,9 M€ (+2,4%) ;

Trésorerie à 27,9 M€, avant la distribution du dividende de 0,38€ par action effectuée début juin ;

Accélération de l'activité commerciale attendue au 3 ème trimestre et confiance dans la capacité du Groupe à réaliser un nouvel exercice de croissance rentable ;

Ambitions de forte croissance à moyen terme soutenues par l'ouverture du second entrepôt du Groupe à l'horizon 2026 et l'ouverture de nouveaux pays.

17 juin 2025. Le Groupe Vente-unique.com, expert de la vente en ligne de mobilier en Europe, annonce ses résultats non audités du 1 er semestre de l'exercice 2024-2025 (période du 1 er octobre 2024 au 31 mars 2025). Les comptes ont été arrêtés par le Conseil d'administration réuni le 16 juin 2025. Le rapport financier semestriel sera publié le 27 juin 2025.

Normes IFRS (en M€) S1

2023-2024 S1

2024-2025 Variation Volume d'affaires global 117,3 132,1 +12,6% Chiffre d'affaires 90,3 97,8 +8,4% Marge brute 53,0 57,7 +8,8% % du chiffre d'affaires 58,8% 59,0% +0,2 point Ebitda ajusté [1] 11,2 11,2 +0,4% % du chiffre d'affaires 12,4% 11,4% -1 point Résultat opérationnel courant 6,5 6,7 +2,7% % du chiffre d'affaires 7,2% 6,8% -0,4 point Résultat opérationnel 6,5 6,7 +3,4% Résultat financier (0,1) (0,1) -64,9% Charges d'impôts (1,6) (1,8) +12,8% Résultat Net 4,8 4,9 +2,4%

Sacha Vigna, Directeur Général de Vente-unique.com, déclare : « Nous sommes satisfaits d'être parvenus à maintenir une belle trajectoire de croissance malgré un environnement de consommation atone, une base de comparaison exigeante et les investissements réalisés pour la renaissance de la marque Habitat. Alors que le ralentissement du marché persiste, nos différents moteurs de croissance ont pris le relais avec succès : la place de marché accélère, la marque Habitat nous apporte un regain d'activité en France avant son déploiement à l'international et nous capitalisons sur notre expertise logistique avec le fulfillment. Ce semestre illustre donc parfaitement la résilience de notre modèle d'affaires, que nous développons avec patience et de manière raisonnée, en étant attentifs aux évolutions du marché et à ses besoins. Nous abordons l'avenir avec confiance et sérénité, alors même que l'ouverture à venir de notre second entrepôt nous permettra d'accélérer notre dynamique commerciale et de tirer le plein potentiel de nos relais de croissance. »

Vente-unique.com poursuit sa croissance dans un environnement contrasté

Normes IFRS (en K€) S1 2023-2024 S1 2024-2025 Variation Volume d'affaires global [2] 117 314 132 106 +12,6% Chiffre d'affaires 90 260 97 840 +8,4% Dont E-commerce [3] 88 384 96 223 +8,9% Dont Logistique [4] 1 877 1 617 -13,8%

Dans un contexte toujours morose pour la consommation des ménages en Europe, Vente-unique.com démontre une nouvelle fois sa capacité à poursuivre sa trajectoire de croissance. Le volume d'affaires global a de nouveau bénéficié du succès rencontré par la place de marché et a poursuivi sa trajectoire de croissance à deux chiffres, pour atteindre 132,1 M€ (+12,6%). Le chiffre d'affaires consolidé progresse de 8,4% et ressort à 97,8 M€, porté notamment par le bon démarrage commercial en France de la marque Habitat, qui a réalisé un chiffre d'affaires semestriel d'environ 5,0 M€, en ligne avec les attentes du management pour l'ensemble de l'exercice.

Malgré le ralentissement observé de son marché domestique (-3,8% sur le 1 er trimestre 2025 pour la vente de meubles en France), la pertinence de son modèle d'affaires développé a donc permis au Groupe Vente-unique.com de poursuivre sa trajectoire de croissance rentable. Au-delà de la performance renouvelée de sa place de marché (21% du volume d'affaires E-commerce en France en mars 2025 contre 16% un an plus tôt) et des ventes à l'international (dont +25,7% en Europe du Sud), le Groupe est parvenu à activer avec succès de nouveaux relais de croissance. Le début de l'exploitation de la marque Habitat lui a permis de poursuivre sa progression (+9,3%) sur un marché français pourtant atone. Enfin, les revenus issus des prestations logistiques ( fulfillment ) sont montés en puissance tout au long du semestre (+22% sur un an au 2 ème trimestre 2024-2025), avec l'arrivée de près d'une dizaine de clients externes sur ce 1 er semestre.

Des comptes semestriels en ligne avec les attentes du Groupe

Dans un contexte exigeant, marqué par une pression à la baisse sur les prix de vente exercée par la concurrence, le Groupe est parvenu à faire progresser une nouvelle fois sa marge brute, principalement en raison de l'augmentation des revenus de la place de marché et du fulfilment. Elle atteint ainsi 59,0% sur le semestre (58,8% au 1 er semestre 2023-2024).

Le Groupe a poursuivi ses investissements maîtrisés sur ce 1 er semestre, en particulier afin de soutenir le lancement commercial de la marque Habitat et d'effectuer la migration du site www.habitat.fr au sein du système d'information propriétaire de Vente-unique.com. Malgré ces coûts ponctuels, le Groupe atteint une marge d'EBITDA ajustée de 11,4% (12,4% au 1 er semestre 2023-2024), en nette amélioration par rapport au 2 ème semestre 2023-2024 (9,4%).

Après prise en compte des dotations aux amortissements et provisions (3,7 M€), le résultat opérationnel courant atteint 6,7 M€, en progression sur un an (+2,7%).

Compte tenu d'une charge financière de 0,1 M€ et d'une charge d'impôts de 1,8 M€, le résultat net semestriel ressort à 4,9 M€, en progression par rapport au 1 er semestre 2023-2024 (4,8 M€).

Une structure financière toujours saine qui permet de maintenir une politique régulière de retour à l'actionnaire

Le Groupe est de nouveau parvenu à générer une solide marge brute d'autofinancement, qui atteint 8,1 M€. Celle-ci lui a notamment permis de financer l'augmentation du niveau de ses stocks (+3,8 M€ par rapport à la clôture de l'exercice 2023-2024) afin d'accompagner la renaissance commerciale de la marque Habitat.

Après la prise en compte des investissements réalisés sur le semestre (2,1 M€), la trésorerie progresse de 2,2 M€ et atteint 27,9 M€, avant versement du dividende de 0,38 € par action, qui a été mis en paiement le 5 juin 2025 (pour un montant total de 3,7 M€). Les capitaux propres s'élèvent à 42,2 M€ et l'endettement financier du Groupe est toujours non significatif (hors dettes locatives IFRS et crédit-bail mobilier pour 11,7 M€).

Présence étendue à l'international et poursuite des investissements d'avenir pour soutenir la trajectoire de croissance rentable

Dans un environnement peu dynamique, le Groupe Vente-unique.com a su tirer parti sur ce 1 er semestre de l'activation de ses différents relais de croissance , dont la place de marché, la marque Habitat et l'activité fulfillment afin de maintenir sa trajectoire de croissance rentable.

Vente-unique.com entend renforcer cette dynamique vertueuse, en exploitant pleinement sa maîtrise de toute la chaîne de valeur et l'expertise de ses équipes IT. Le Groupe annonce ainsi le renforcement de sa présence à l'international , véritable moteur de croissance du Groupe depuis plusieurs exercices, avec le déploiement sur le prochain exercice de l'offre au Danemark, en Norvège et en Suède. Le site www.habitat.fr sera également prochainement étendu aux pays européens francophones, avant d'être progressivement accessible dans tous les pays couverts par le Groupe. En outre, les prestations logistiques ( fulfillment ) monteront en puissance sur le 2 nd semestre avec l'arrivée de clients externes supplémentaires et le Groupe lancera ses prestations de mise en avant des produits proposés sur son site ( retail media ) d'ici à la fin 2025.

Tous ces moteurs pourront produire leur plein effet grâce à l'ouverture progressive du second entrepôt du Groupe dans l'Allier (40% des capacités seront disponibles dès le début de l'exercice 2025-2026). Ce nouveau site permettra d'augmenter de 75% les capacités logistiques du Groupe et de renforcer d'autant ses capacités commerciales afin d'amplifier la dynamique des relais de croissance.

Dans ce contexte, le management de Vente-unique.com s'attend à une accélération de l'activité commerciale au 3 ème trimestre ainsi qu'à un bon niveau d'activité au 2 nd semestre 2024-2025, toutes choses égales par ailleurs. Le Groupe renouvelle ainsi sa confiance dans sa capacité à réaliser un nouvel exercice de croissance rentable.

Prochain rendez-vous : chiffre d'affaires du 3 ème trimestre 2024-2025, mardi 22 juillet 2025

À propos de Vente-unique.com

Créé en 2006, Vente-unique.com (Euronext Growth – ALVU), filiale du Groupe CAFOM (Euronext – CAFO), est un expert de la vente en ligne de mobilier et aménagement de la maison en Europe. La société couvre 11 pays (France, Allemagne, Autriche, Belgique, Espagne, Italie, Luxembourg, Pays-Bas, Pologne, Portugal et Suisse) et a livré plus de 3 millions de clients depuis son lancement.

ACTUS finance & communication Pierre Jacquemin-Guillaume Anne-Charlotte Dudicourt Relations Investisseurs Relations Presse vente-unique@actus.fr acdudicourt@actus.fr 01 53 67 36 79 01 53 67 36 32

Normes IFRS (en M€) S1

2023-2024 S1

2024-2025 Variation Ebitda ajusté 11,2 11,2 +0,4% Actions gratuites -0,7 -0,8 +11% Ebitda 10,4 10,4 -0,4% Amortissements -3,5 -3,6 +2,3% Provisions -0,4 -0,2 -65,3% Résultat opérationnel courant 6,5 6,7 +2,7%

[1] EBITDA ajusté = résultat opérationnel courant + dotations nettes aux amortissements et dotations nettes aux provisions et dépréciations - reprises de provisions et dépréciations + valorisation des actions gratuites

[2] Valeur brute, toutes taxes comprises, des produits et services vendus incluant les ventes de produits en direct reconnues en date d'expédition, les ventes de la place de marché en date de confirmation de commande et les autres services et revenus facturés

[3] Ventes de produit en direct + commissions sur la place de marché

[4] Prestations logistiques B2B facturées par la nouvelle filiale issue du rachat du fonds de commerce de Distri Service au 1 er octobre 2022