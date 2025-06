Vente-unique.com: l'accélération de la croissance saluée information fournie par Cercle Finance • 17/06/2025 à 12:14









(CercleFinance.com) - L'action Vente-unique.com est recherchée mardi matin à la Bourse de Paris, les investisseurs saluant la perspective d'une accélération de la croissance de l'activité de l'expert de la vente en ligne de mobilier.



Vers 11h45, le titre progresse de plus de 2% alors que le CAC Mid & Small cède autour de 0,5% au même moment.



Le distributeur, qui appartient au groupe Cafom, a fait état ce matin de comptes en ligne avec ses attentes pour son premier trimestre décalé, clos fin mars.



Son chiffre d'affaires a ainsi progresse de 8,4% à 97,8 millions d'euros, porté notamment par le bon démarrage commercial en France de la marque Habitat, qui a réalisé un chiffre d'affaires semestriel d'environ cinq millions, là encore en ligne avec les prévisions.



Son résultat opérationnel courant atteint 6,7 millions d'euros, soit une progression de 2,7% sur un an.



Dans un contexte qualifié d''exigeant', marqué par une pression à la baisse sur les prix de vente exercée par la concurrence, la société est parvenue à faire progresser une nouvelle fois sa marge brute, qui a atteint 59% sur le semestre contre 58,8% au 1er semestre 2023-2024.



'Ces résultats semestriels n'ont pas présenté de surprise particulière mais témoignent de la maitrise opérationnelle du groupe', commentent ce matin les analystes de TP ICAP Midcap.



Dans son communiqué, Vente-unique.com a déclaré s'attendre à une accélération de son activité commerciale au 3ème trimestre, ainsi qu'à un bon niveau d'activité au second semestre 2024-2025, toutes choses égales par ailleurs.



Le groupe renouvelle ainsi sa confiance dans sa capacité à réaliser un

nouvel exercice de croissance rentable.



'Les perspectives restent bien orientées alors que la valorisation offre un point d'entrée intéressant', estime TP ICAP Midcap, qui renouvelle en conséquence sa recommandation d'achat sur le titre avec un objectif de cours de 17,2 euros.





