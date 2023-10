VENTE-UNIQUE.COM : Déclaration des transactions sur actions propres

Communiqué de presse

16 octobre 2023. Vente-unique.com, expert de la vente en ligne de mobilier et aménagement de la maison en Europe, déclare les rachats d'actions propres effectués dans les conditions de l'article 5 du règlement Abus de marché (MAR) :

Nom de l'émetteur Code Identifiant de l'émetteur Jour de la transaction Code identifiant de l'instrument financier Volume total journalier (en nombre d'actions) Prix pondéré moyen journalier d'acquisition des actions Marché vente-unique.com 969500QGLYZDJ8QZOT70 10/10/2023 FR0010766667 1728 10,75 ALXP vente-unique.com 969500QGLYZDJ8QZOT70 10/10/2023 FR0010766667 38242 10,55 XPAR vente-unique.com 969500QGLYZDJ8QZOT70 13/10/2023 FR0010766667 55 10,7 ALXP

Prochain rendez-vous : chiffre d'affaires de l'exercice 2022-2023, jeudi 9 novembre 2023

Retrouvez toutes les informations sur : bourse.vente-unique.com

À propos de Vente-unique.com

Créé en 2006, Vente-unique.com (Euronext Growth – ALVU), filiale du Groupe CAFOM (Euronext – CAFO), est un expert de la vente en ligne de mobilier et aménagement de la maison en Europe. La société couvre 11 pays (France, Allemagne, Autriche, Belgique, Espagne, Italie, Luxembourg, Pays-Bas, Pologne, Portugal et Suisse) et a livré plus de 2 millions de clients depuis son lancement. En 2022, Vente-unique.com a réalisé un chiffre d'affaires de 143 M€.

ACTUS finance & communication Jérôme Fabreguettes Leib Anne-Charlotte Dudicourt Relations Investisseurs Relations Presse vente-unique@actus.fr acdudicourt@actus.fr 01 53 67 36 78 01 53 67 36 32

Cette publication dispose du service " 🔒 Actusnews SECURITY MASTER ".

- SECURITY MASTER Key : mG9vaJmXaWzHym9uaciZaGKUZ5uSxpOXZmbJmmJxaciWmm1gx2hkbMWVZnFjmGlv

- Pour contrôler cette clé : https://www.security-master-key.com .

Information réglementée :

Acquisition ou cession des actions de l'émetteur :

- Transactions sur actions propres (version agrégée) Communiqué intégral et original au format PDF : https://www.actusnews.com/news/82349-vu_cp_rachat_actions_09-13_10_2023_fr.pdf

© Copyright Actusnews WireRecevez gratuitement par email les prochains communiqués de la société en vous inscrivant sur www.actusnews.com