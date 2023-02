VENTE-UNIQUE.COM : Croissance au 1er trimestre 2022-2023

Volume d'affaires global de 47,0 M€, en hausse de +5,0% ;

Chiffre d'affaires consolidé de 38,8 M€, en progression de +3,0% ;

Démarrage satisfaisant de la place de marché en France et intégration réussie de l'activité de logistique pour compte de tiers.

9 février 2023. Vente-unique.com, expert de la vente en ligne de mobilier et aménagement de la maison en Europe, annonce son chiffre d'affaires non audité du 1 er trimestre de l'exercice 2022-2023 (période du 1 er octobre 2022 au 31 décembre 2022). Suite à l'intégration des activités logistiques au 1 er octobre 2022 et au lancement de sa place de marché, la société présente pour la première fois un chiffre d'affaires et un volume d'affaires global consolidés.

Normes IFRS (en K€) 2021-2022 2022-2023 Variation Volume d'affaires global [1] 44 738 46 968 +5,0% Chiffre d'affaires 37 621 38 754 +3,0% Dont E-commerce [2] 37 621 36 809 -2,2% Dont Logistique [3] - 1 945 -

Vente-unique.com démarre l'année avec un volume d'affaires global de 47,0 M€, en croissance de +5,0% par rapport au 1 er trimestre de l'exercice précédent, grâce au démarrage satisfaisant de la place de marché en France. Le chiffre d'affaires consolidé ressort à 38,8 M€, en progression de +3,0%, intégrant les commissions générées par la place de marché et les premiers revenus des activités de logistique pour compte de tiers.

Le Groupe confirme ainsi sa capacité à actionner les relais de croissance stratégiques tout en pilotant son activité E-commerce dans une logique de reconstitution des marges.

Priorité donnée à la reconstitution des marges de l'activité E-commerce

Normes IFRS (en K€) 2021-2022 2022-2023 Variation Chiffre d'affaires E-commerce 37 621 36 809 -2,2% Dont France 19 979 19 064 -4,6% Dont Europe du Nord et de l'Est [4] 11 713 12 161 +3,8% Dont Europe du Sud [5] 5 930 5 584 -5,8%

Vente-unique.com enregistre un chiffre d'affaires E-commerce de 36,8 M€, en léger repli de 2,2% avec des performances hétérogènes selon les pays. Après un 2 nd semestre 2021-2022 marqué par une forte pression sur la marge commerciale (inflation du transport et hausse du dollar), le Groupe a donné la priorité sur ce début d'année à l'amélioration de sa rentabilité (ajustement de la politique tarifaire et pilotage des dépenses marketing).

Au final, la part du chiffre d'affaires E-commerce réalisée à l'international ressort à 48% (+1 point par rapport au 1 er trimestre 2021-2022) contre 52% en France (-1 point). Conformément à la feuille de route, le déploiement international de la place de marché est engagé dès le 2 ème trimestre 2022-2023 avec une priorité donnée à l'Europe du Sud.

Premiers revenus issus des prestations de Logistique

Ce début d'exercice a surtout été marqué par l'intégration au 1 er octobre 2022 de l'activité de logistique issue du rachat du fonds de commerce de Distri Service. Cette nouvelle activité, opérée à la fois pour Vente-Unique.com et pour des clients externes, a généré 1,9 M€ de chiffre d'affaires additionnel. Elle devrait constituer un puissant relais de croissance dans le futur, en synergie avec la montée en puissance de la place de marché, et contribuer à la rentabilité totale du Groupe.

Confirmation des perspectives

À l'issue de ce 1 er trimestre 2022-2023, Vente-unique.com confirme son ambition de renouer progressivement avec une croissance solide sur l'exercice et, grâce au pilotage toujours strict de la marge commerciale, des dépenses opérationnelles et des investissements, d'améliorer ses résultats.

Prochain rendez-vous : chiffre d'affaires du 1 er semestre 2022-2023, jeudi 11 mai 2023

Retrouvez toutes les informations sur : bourse.vente-unique.com

À propos de Vente-unique.com

Créé en 2006, Vente-unique.com (Euronext Growth – ALVU), filiale du Groupe CAFOM (Euronext – CAFO), est un expert de la vente en ligne de mobilier et aménagement de la maison en Europe. La société couvre 11 pays (France, Allemagne, Autriche, Belgique, Espagne, Italie, Luxembourg, Pays-Bas, Pologne, Portugal et Suisse) et a livré plus de 2 millions de clients depuis son lancement. En 2022, Vente-unique.com a réalisé un chiffre d'affaires de 143 M€.

ACTUS finance & communication Jérôme Fabreguettes-Leib Déborah Schwartz Relations Investisseurs Relations Presse vente-unique@actus.fr dschwartz@actus.fr 01 53 67 36 78 01 53 67 36 35

[1] Valeur brute, toutes taxes comprises, des produits et services vendus incluant les ventes de produits en direct reconnues en date d'expédition, les ventes de la place de marché en date de confirmation de commande et les autres services et revenus facturés

[2] Ventes de produit en direct + commissions sur la place de marché

[3] Prestations logistiques B2B facturées par la nouvelle filiale issue du rachat du fonds de commerce de Distri Service au 1 er octobre 2022

[4] Allemagne + Autriche + Belgique + Luxembourg + Pays-Bas + Pologne + Suisse

[5] Espagne + Italie + Portugal

Cette publication dispose du service " 🔒 Actusnews SECURITY MASTER ".

- SECURITY MASTER Key : lmhqlZxmlpybl3Fylp1raZdnmJxlxpXKl2mZnGFsY5+Vb5uWypdmZpvLZnBpmW1q

- Pour contrôler cette clé : https://www.security-master-key.com .

Information réglementée :

Information financière trimestrielle :

- Information financière du premier trimestre Communiqué intégral et original au format PDF : https://www.actusnews.com/news/78484-vu_cp_ca_t1_2022-2023_fr_vdef.pdf

© Copyright Actusnews WireRecevez gratuitement par email les prochains communiqués de la société en vous inscrivant sur www.actusnews.com