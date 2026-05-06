Vente-unique.com confirme sa dynamique de croissance
information fournie par Zonebourse 06/05/2026 à 10:29
Vente-unique.com bénéficie notamment de l'élargissement de sa présence géographique et du développement de nouvelles places de marché à travers l'Europe, qui soutiennent l'augmentation de l'activité et renforcent son potentiel de croissance.
Le groupe anticipe par ailleurs une marge d'EBITDA ajusté proche de 10% au premier semestre 2025-2026, un niveau comparable à celui enregistré sur l'ensemble de l'exercice précédent (10,4%) et supérieur à celui du second semestre 2024-2025 (9,5%). Cette rentabilité devrait être maintenue malgré les coûts ponctuels liés à l'ouverture et au démarrage du nouvel entrepôt de Moulins.
Dans un contexte géopolitique mondial toujours incertain, Vente-unique.com se montre confiant quant à sa capacité à poursuivre ses gains de parts de marché en Europe et à signer un nouvel exercice de croissance rentable.
Pour soutenir cette dynamique, le groupe accélère son développement international. Vente-unique.com a étendu son offre au Royaume-Uni et en Irlande, lancé cinq nouvelles places de marché au Royaume-Uni, en Irlande, au Danemark, en Norvège et en Suède, tout en poursuivant le déploiement de la marque Habitat avec deux nouvelles implantations aux Pays-Bas et en Italie.
Le groupe rappelle également que ses actionnaires ont approuvé le versement d'un dividende de 0,50 EUR par action au titre de l'exercice 2024-2025, en hausse de 31,6% sur un an, soit un rendement d'environ 3,5% sur la base du cours actuel. Le détachement du dividende interviendra le 3 juin 2026.
Enfin, Vente-unique.com publiera ses résultats du premier semestre 2025-2026 le 16 juin.
Ce matin, l'action reculait de 2,41% peu après 10h00.
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