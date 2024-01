VENTE-UNIQUE.COM : Bilan semestriel du contrat de liquidité

Communiqué de presse

3 janvier 2024. Au titre du contrat de liquidité portant sur les actions de la société Vente-unique.com, expert de la vente en ligne de mobilier et aménagement de la maison en Europe, confié à TP ICAP (Europe), les moyens suivants figuraient au compte de liquidité à la date du 29/12/2023 :

24 772 titres

203 668,80 € en espèce

Au cours du 2 nd semestre 2023, il a été négocié un total de :

ACHAT 22 243 titres 245 174,42 EUR 226 transactions VENTE 33 915 titres 381 014,47 EUR 206 transactions

Il est rappelé que lors du bilan semestriel du 30/06/2023, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :

36 444 titres

69 933,72 € en espèce

Il est rappelé que lors de la mise en place du nouveau contrat de liquidité au 02/01/2019, les moyens suivants ont été mis à disposition :

64 294 titres

5 518,72 € en espèce

TP ICAP (Europe) est autorisée et régulé par l'Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (ACPR) et l'Autorité des Marchés Financiers (AMF).

Prochain rendez-vous : résultats 2023, mardi 9 janvier 2024

Retrouvez toutes les informations sur : bourse.vente-unique.com

À propos de Vente-unique.com

Créé en 2006, Vente-unique.com (Euronext Growth – ALVU), filiale du Groupe CAFOM (Euronext – CAFO), est un expert de la vente en ligne de mobilier et aménagement de la maison en Europe. La société couvre 11 pays (France, Allemagne, Autriche, Belgique, Espagne, Italie, Luxembourg, Pays-Bas, Pologne, Portugal et Suisse) et a livré plus de 2,5 millions de clients depuis son lancement. En 2023, Vente-unique.com a réalisé un volume d'affaires global de 202 M€, en croissance de 18%.

ACTUS finance & communication Jérôme Fabreguettes-Leib Anne-Charlotte Dudicourt Relations Investisseurs Relations Presse vente-unique@actus.fr acdudicourt@actus.fr 01 53 67 36 78 01 53 67 36 32

Achats Vente ALVU FP Nombre de transactions Nombre de titres Capitaux en EUR Nombre de transactions Nombre de titres Capitaux en EUR Total 226 22 243 245 174,42 206 33 915 381 014,47 20230703 2 178 1 780,20 2 151 1 555,20 20230704 2 251 2 522,60 2 141 1 459,10 20230705 1 1 10,55 2 151 1 593,05 20230706 3 331 3 446,20 1 1 10,70 20230707 2 71 731,45 1 1 10,45 20230710 1 1 10,20 1 1 10,20 20230711 1 1 10,45 2 12 125,40 20230712 1 1 10,40 2 11 114,90 20230713 1 1 10,30 2 291 3 055,30 20230714 1 1 10,65 2 2 21,30 20230717 1 1 10,55 1 1 10,55 20230718 1 1 10,70 1 1 10,70 20230719 1 1 10,55 1 1 10,55 20230720 1 1 10,70 2 301 3 235,70 20230721 1 1 10,70 1 1 10,70 20230724 1 1 10,90 2 2 21,80 20230725 1 1 10,65 1 1 10,65 20230726 1 1 10,70 1 1 10,70 20230727 2 31 328,60 1 1 10,60 20230728 2 199 2 109,45 4 1 071 11 884,15 20230731 1 1 11,05 2 471 5 204,55 20230801 1 1 10,95 1 1 10,95 20230802 4 591 6 353,10 1 1 11,10 20230803 1 1 10,85 1 1 10,85 20230804 1 1 10,80 1 1 10,80 20230807 1 1 10,85 1 1 10,85 20230808 1 1 10,60 1 1 10,60 20230809 1 1 10,60 1 1 10,60 20230810 1 1 10,60 1 1 10,60 20230811 1 1 10,70 1 1 10,70 20230814 8 923 9 657,75 1 1 10,60 20230815 1 1 10,35 1 1 10,35 20230816 1 1 10,45 1 1 10,45 20230817 1 1 10,35 1 1 10,35 20230818 1 1 10,35 1 1 10,35 20230821 2 96 950,40 1 1 9,90 20230822 1 1 10,20 1 1 10,20 20230823 1 1 10,15 1 1 10,15 20230824 1 1 10,05 2 17 171,65 20230825 1 1 10,05 2 3 30,25 20230828 1 1 10,05 2 2 20,15 20230829 1 1 10,05 4 550 5 612,55 20230830 1 1 10,60 3 375 3 993,80 20230831 1 1 10,65 2 3 32,05 20230901 1 1 10,65 1 1 10,65 20230904 2 6 63,00 1 1 10,50 20230905 1 1 10,80 1 1 10,80 20230906 2 201 2 130,70 1 1 10,70 20230907 1 1 10,85 1 1 10,85 20230908 1 1 10,85 1 1 10,85 20230911 1 1 10,85 4 1 461 16 254,85 20230912 2 2 21,60 1 1 10,80 20230913 1 1 11,00 2 104 1 154,30 20230914 1 1 11,10 1 1 11,10 20230915 1 1 11,05 1 1 11,05 20230918 1 1 11,05 1 1 11,05 20230919 1 1 11,00 2 291 3 230,00 20230920 2 221 2 431,15 1 1 11,15 20230921 1 1 11,20 1 1 11,20 20230922 2 211 2 321,20 1 1 11,20 20230925 2 162 1 749,75 1 1 10,95 20230926 1 1 11,15 1 1 11,15 20230927 1 1 11,05 1 1 11,05 20230928 1 1 11,00 1 1 11,00 20230929 1 1 11,05 1 1 11,05 20231002 2 211 2 258,05 1 1 11,05 20231003 1 1 10,75 1 1 10,75 20231004 4 360 3 918,15 1 1 10,95 20231005 7 970 10 297,70 1 1 10,90 20231006 5 651 6 851,70 1 1 10,70 20231009 3 228 2 427,05 3 808 8 773,75 20231010 1 1 10,55 1 1 10,55 20231011 1 1 10,70 1 1 10,70 20231012 1 1 10,70 1 1 10,70 20231013 1 1 10,50 1 1 10,50 20231016 1 1 10,80 3 424 4 588,50 20231017 1 1 10,70 1 1 10,70 20231018 1 1 11,00 1 1 11,00 20231019 1 1 10,95 1 1 10,95 20231020 2 171 1 812,90 2 831 9 140,90 20231023 3 197 2 107,90 1 1 10,70 20231024 5 582 6 129,25 1 1 10,75 20231025 2 171 1 795,75 1 1 10,75 20231026 1 1 10,75 1 1 10,75 20231027 1 1 10,60 2 731 7 894,60 20231030 1 1 10,75 1 1 10,75 20231031 2 181 1 846,45 2 821 8 702,45 20231101 3 203 2 070,45 1 1 10,25 20231102 7 1 291 12 972,25 1 1 10,25 20231103 2 2 19,80 1 1 9,90 20231106 2 171 1 692,92 1 1 9,92 20231107 1 1 10,00 4 2 251 22 669,00 20231108 7 1 325 13 087,15 1 1 10,35 20231109 2 171 1 795,50 13 7 975 85 822,10 20231110 5 1 421 15 382,15 1 1 11,15 20231113 1 1 11,10 2 157 1 742,70 20231114 1 1 11,00 2 661 7 271,00 20231115 2 341 3 716,90 1 1 10,90 20231116 1 1 11,25 5 3 121 36 571,25 20231117 2 381 4 419,85 1 1 11,70 20231120 1 1 12,00 4 1 711 20 682,00 20231121 5 1 661 19 475,00 1 1 12,00 20231122 1 1 12,00 2 2 24,00 20231123 1 1 11,55 1 1 11,55 20231124 2 264 3 036,35 1 1 11,85 20231127 2 371 4 266,50 1 1 11,50 20231128 1 1 11,80 2 2 23,60 20231129 1 1 11,40 1 1 11,40 20231130 1 1 11,40 2 211 2 468,40 20231201 1 1 11,70 3 1 571 18 729,70 20231204 1 1 12,10 2 581 7 030,10 20231205 2 275 3 327,65 1 1 12,25 20231206 1 1 12,45 2 161 2 012,45 20231207 1 1 12,45 2 126 1 574,95 20231208 1 1 12,40 1 1 12,40 20231211 1 1 12,35 1 1 12,35 20231212 6 1 892 22 453,90 1 1 12,30 20231213 2 371 4 303,85 1 1 11,85 20231214 5 1 501 17 148,55 1 1 11,55 20231215 1 1 11,50 4 1?981 23 511,50 20231218 1 1 12,00 3 618 7 417,40 20231219 1 1 12,15 2 591 7 210,15 20231220 2 20 238,35 1 1 12,25 20231221 5 1 621 19 135,95 1 1 11,95 20231222 1 1 11,90 2 611 7 331,90 20231225 0 0 0,00 0 0 0,00 20231226 0 0 0,00 0 0 0,00 20231227 5 1 681 19 669,00 1 1 12,00 20231228 1 1 11,60 6 2 474 30 122,45 20231229 1 1 12,50 1 1 12,50