VENTE-UNIQUE.COM : Bilan semestriel du contrat de liquidité

20 octobre 2022. Au titre du contrat de liquidité portant sur les actions de la société Vente-unique.com, expert de la vente en ligne de mobilier et aménagement de la maison en Europe, confié à TP ICAP (Europe), les moyens suivants figuraient au compte de liquidité à la date du 30/06/2022 :

41 284 titres

90 716,37 € en espèce

Au cours du 1 er semestre 2022, il a été négocié un total de :

ACHAT 49 511 titres 598 172,56 € 308 transactions VENTE 39 952 titres 476 656,41 € 216 transactions

Il est rappelé que lors du bilan semestriel du 31/12/2021, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :

31 725 titres

214 051,36 € en espèce

Il est rappelé que lors de la mise en place du nouveau contrat de liquidité au 02/01/2019, les moyens suivants ont été mis à disposition :

64 294 titres

5 518,72 € en espèce

TP ICAP (Europe) est autorisée et régulé par l'Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (ACPR) et l'Autorité des Marchés Financiers (AMF).

À propos de Vente-unique.com

Créé en 2006, Vente-unique.com (Euronext Growth – ALVU), filiale du Groupe CAFOM (Euronext – CAFO), est un expert de la vente en ligne de mobilier et aménagement de la maison en Europe. La société couvre 11 pays (France, Allemagne, Autriche, Belgique, Espagne, Italie, Luxembourg, Pays-Bas, Pologne, Portugal et Suisse) et a livré plus de 2 millions de clients depuis son lancement. En 2021, Vente-unique.com a réalisé un chiffre d'affaires de 163 M€, en hausse de +38%.

ACTUS finance & communication Jérôme Fabreguettes-Leib Déborah Schwartz Relations Investisseurs Relations Presse vente-unique@actus.fr dschwartz@actus.fr 01 53 67 36 78 01 53 67 36 35

Achats Vente ALVU FP Nombre de Transactions Nombre de titres Capitaux en EUR Nombre de Transactions Nombre de titres Capitaux en EUR Total 308 49 511 598 172,56 216 39 952 476 656,41 20220103 1 1 16,05 1 1 16,05 20220104 2 64 1 020,95 1 1 16,10 20220105 2 215 3 397,00 1 1 15,80 20220106 1 1 15,85 1 1 15,85 20220107 1 1 16,10 1 1 16,10 20220110 1 1 16,20 1 1 16,20 20220111 1 1 16,20 1 1 16,20 20220112 2 471 7 512,65 1 1 16,15 20220113 1 1 16,10 1 1 16,10 20220114 2 461 7 306,95 1 1 15,95 20220117 1 1 16,10 2 2 32,20 20220118 1 1 15,95 1 1 15,95 20220119 1 1 16,10 1 1 16,10 20220120 1 1 15,90 1 1 15,90 20220121 1 1 16,05 1 1 16,05 20220124 9 2 501 37 606,40 1 1 15,90 20220125 2 64 934,65 3 1 451 21 892,35 20220126 4 881 13 151,15 1 1 15,15 20220127 3 465 6 902,55 3 1 000 15 411,85 20220128 1 1 15,00 2 321 4 895,00 20220131 1 1 15,00 2 351 5 317,50 20220201 1 1 15,00 2 341 5 217,00 20220202 1 1 15,10 1 1 15,10 20220203 3 711 10 617,10 1 1 15,10 20220204 3 492 7 146,30 2 2 29,80 20220207 3 661 9 639,40 2 2 29,80 20220208 1 1 14,55 2 361 5 342,55 20220209 7 1 585 22 597,65 1 1 14,65 20220210 4 781 10 719,85 1 1 13,85 20220211 2 361 4 927,75 2 381 5 314,75 20220214 4 721 9 861,75 1 1 13,75 20220215 2 197 2 640,00 1 1 13,60 20220216 1 1 13,40 1 1 13,40 20220217 3 511 6 787,60 2 2 27,20 20220218 5 771 9 995,20 1 1 13,20 20220221 5 761 9 250,60 2 401 5 052,60 20220222 2 52 644,80 2 401 5 092,40 20220223 1 1 12,80 6 4 391 57 763,80 20220224 1 1 13,50 1 1 13,50 20220225 1 1 13,55 1 1 13,55 20220228 4 911 12 140,40 2 361 4 945,40 20220301 2 441 5 733,00 1 1 13,00 20220302 5 1 072 13 817,60 1 1 13,05 20220303 3 621 7 720,55 2 2 25,30 20220304 3 571 7 156,25 2 2 25,60 20220307 7 1 491 18 229,85 1 1 12,85 20220308 2 15 182,55 2 2 24,90 20220309 2 301 3 672,25 3 782 9 774,95 20220310 8 1 584 19 215,85 1 1 12,70 20220311 3 309 3 561,25 1 1 11,70 20220314 5 971 11 019,30 2 2 23,60 20220315 1 1 11,00 2 251 2 773,50 20220316 1 1 11,05 6 3 582 40 720,80 20220317 3 382 4 336,00 2 251 2 936,65 20220318 2 51 576,30 1 1 11,30 20220321 1 1 11,55 6 4 160 49 318,85 20220322 1 1 12,00 3 1 207 14 886,70 20220323 4 1 051 12 633,60 1 1 12,10 20220324 2 39 462,40 4 1 709 20 968,60 20220325 2 3 36,40 1 1 12,20 20220328 2 63 756,10 2 661 8 130,10 20220329 1 1 12,45 2 2 24,90 20220330 2 181 2 190,20 1 1 12,20 20220331 2 86 1 032,15 2 31 381,15 20220401 1 1 12,30 2 2 24,60 20220404 3 517 6 098,84 1 1 12,00 20220405 2 22 256,08 1 1 11,64 20220406 1 1 11,68 1 1 11,68 20220407 1 1 11,66 1 1 11,66 20220408 4 909 10 384,00 1 1 11,60 20220411 2 20 224,80 4 2 431 28 335,84 20220412 1 1 11,52 1 1 11,52 20220413 1 1 11,56 1 1 11,56 20220414 4 924 10 440,42 1 1 11,30 20220415 0 0 0,00 0 0 0,00 20220418 0 0 0,00 0 0 0,00 20220419 1 1 11,26 2 1 101 12 551,26 20220420 1 1 11,66 2 711 8 290,26 20220421 1 1 11,70 7 3 931 47 711,90 20220422 1 1 12,40 2 147 1 837,40 20220425 3 512 6 234,60 2 255 3 187,50 20220426 2 428 5 221,48 1 1 12,08 20220427 1 1 12,32 1 1 12,32 20220428 1 1 12,52 2 611 7 649,72 20220429 1 1 12,52 2 273 3 434,28 20220502 3 391 4 839,26 2 2 25,32 20220503 1 1 12,44 2 2 24,88 20220504 3 277 3 360,68 2 501 6 222,20 20220505 1 1 12,08 1 1 12,08 20220506 2 191 2 269,34 1 1 12,14 20220509 2 251 2 982,10 1 1 12,10 20220510 1 1 11,90 1 1 11,90 20220511 1 1 12,10 2 2 24,20 20220512 1 1 12,00 1 1 12,00 20220513 2 241 2 863,08 1 1 11,88 20220516 1 1 12,16 2 2 24,32 20220517 1 1 11,86 1 1 11,86 20220518 4 1 347 15 908,72 1 1 12,04 20220519 3 1 003 11 668,72 1 1 11,68 20220520 2 221 2 550,50 2 13 153,06 20220523 5 2 391 28 634,36 1 1 12,16 20220524 3 891 10 525,50 2 2 24,20 20220525 4 1 201 14 016,76 1 1 11,76 20220526 1 1 11,78 2 2 23,56 20220527 5 1 600 19 300,56 1 1 12,16 20220530 3 482 5 715,68 1 1 12,02 20220531 4 931 10 887,86 1 1 11,82 20220601 4 891 10 172,28 1 1 11,48 20220602 5 1 083 11 885,86 2 381 4 351,02 20220603 3 631 6 801,84 2 2 22,08 20220606 1 1 10,78 1 1 10,78 20220607 1 1 11,02 2 391 4 324,42 20220608 1 16 175,04 3 749 8 413,26 20220609 1 1 10,94 2 2 22,04 20220610 6 1 305 13 868,52 2 2 22,24 20220613 6 1 281 12 958,18 1 1 10,38 20220614 5 901 8 379,30 2 56 537,30 20220615 2 348 3 278,19 1 1 9,45 20220616 4 619 5 806,33 1 1 9,61 20220617 1 1 9,35 1 1 9,35 20220620 8 1 461 12 988,05 1 1 9,25 20220621 3 317 2 649,61 5 3 342 29 098,24 20220622 5 971 8 338,85 4 1 721 15 440,15 20220623 2 375 3 311,25 1 1 8,83 20220624 1 1 9,00 1 1 9,00 20220627 1 1 9,00 2 421 3 797,40 20220628 1 1 9,06 3 415 3 805,92 20220629 2 431 3 922,30 2 2 18,60 20220630 3 1 210 11 450,20 0 0 0,00

