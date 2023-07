VENTE-UNIQUE.COM : Bilan semestriel du contrat de liquidité

Communiqué de presse

6 juillet 2023. Au titre du contrat de liquidité portant sur les actions de la société Vente-unique.com, expert de la vente en ligne de mobilier et aménagement de la maison en Europe, confié à TP ICAP (Europe), les moyens suivants figuraient au compte de liquidité à la date du 30/06/2023 :

36 444 titres

69 933,72 € en espèce

Au cours du 1 er semestre 2023, il a été négocié un total de :

ACHAT 28 705 titres 282 657,55 EUR 278 transactions VENTE 14 588 titres 144 195,79 EUR 203 transactions

Il est rappelé que lors du bilan semestriel du 30/12/2022, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :

22 327 titres

208 424,26 € en espèce

Il est rappelé que lors de la mise en place du nouveau contrat de liquidité au 02/01/2019, les moyens suivants ont été mis à disposition :

64 294 titres

5 518,72 € en espèce

TP ICAP (Europe) est autorisée et régulé par l'Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (ACPR) et l'Autorité des Marchés Financiers (AMF).

À propos de Vente-unique.com

Créé en 2006, Vente-unique.com (Euronext Growth – ALVU), filiale du Groupe CAFOM (Euronext – CAFO), est un expert de la vente en ligne de mobilier et aménagement de la maison en Europe. La société couvre 11 pays (France, Allemagne, Autriche, Belgique, Espagne, Italie, Luxembourg, Pays-Bas, Pologne, Portugal et Suisse) et a livré plus de 2,3 millions de clients depuis son lancement. En 2022, Vente-unique.com a réalisé un chiffre d'affaires de 143 M€.

Achats Vente ALVU FP Nombre de Transactions Nombre de titres Capitaux en EUR Nombre de Transactions Nombre de titres Capitaux en EUR Total 278 28 705 282 657,55 203 14 588 144 195,79 20230102 1 1 10,66 4 508 5 528,22 20230103 6 1 184 12 600,96 1 1 10,72 20230104 2 284 2 976,56 2 168 1 800,96 20230105 2 28 291,94 1 1 10,60 20230106 2 2 20,72 1 1 10,36 20230109 3 551 5 671,66 1 1 10,46 20230110 7 1 354 13 814,68 1 1 10,48 20230111 2 374 3 879,52 0 0 0,00 20230112 16 3 231 31 789,24 5 1 028 10 667,36 20230113 2 14 143,88 2 21 220,50 20230116 1 1 10,48 4 921 9 777,68 20230117 1 1 10,36 1 1 10,36 20230118 1 1 10,40 1 1 10,40 20230119 6 1 101 11 155,08 1 1 10,28 20230120 4 651 6 617,20 1 1 10,20 20230123 4 631 6 338,12 1 1 10,12 20230124 8 1 361 13 381,34 1 1 10,14 20230125 11 1 701 16 003,00 1 1 9,60 20230126 10 1 301 11 853,36 1 1 9,36 20230127 1 1 8,94 3 282 2 521,16 20230130 4 414 3 647,16 2 2 18,04 20230131 2 31 273,00 2 2 18,00 20230201 1 1 8,96 2 2 17,92 20230202 1 1 8,90 3 447 4 017,94 20230203 4 396 3 471,47 1 1 8,97 20230206 1 1 8,97 2 264 2 386,49 20230207 1 1 9,14 2 25 228,50 20230208 1 1 9,00 1 1 9,00 20230209 1 1 9,16 2 4 36,64 20230210 1 1 9,24 2 2 18,48 20230213 1 1 9,05 1 1 9,05 20230214 1 1 9,10 1 1 9,10 20230215 1 1 9,10 1 1 9,10 20230216 1 1 9,10 2 179 1 639,58 20230217 3 391 3 531,21 1 1 9,21 20230220 1 1 9,20 1 1 9,20 20230221 1 1 9,18 1 1 9,18 20230222 2 81 730,80 1 1 9,20 20230223 1 1 9,20 1 1 9,20 20230224 1 1 9,19 1 1 9,19 20230227 1 1 9,10 1 1 9,10 20230228 1 1 9,09 1 1 9,09 20230301 1 1 9,16 2 281 2 573,96 20230302 2 117 1 060,12 1 1 9,16 20230303 5 581 5 202,55 1 1 9,15 20230306 4 461 4 091,20 2 361 3 292,20 20230307 3 291 2 580,28 2 21 190,68 20230308 11 1 251 10 750,63 3 324 2 835,36 20230309 2 59 514,64 1 1 8,88 20230310 1 1 8,94 2 371 3 316,74 20230313 1 1 8,98 2 371 3 368,58 20230314 1 1 9,11 2 225 2 051,99 20230315 1 1 9,05 1 1 9,05 20230316 1 1 9,00 1 1 9,00 20230317 1 1 9,01 1 1 9,01 20230320 5 561 4 964,39 1 1 8,99 20230321 1 1 8,50 1 1 8,50 20230322 2 191 1 596,76 1 1 8,36 20230323 2 205 1 726,10 1 1 8,42 20230324 1 1 8,40 1 1 8,40 20230327 1 1 8,42 1 1 8,42 20230328 1 1 8,44 5 1 601 14 067,44 20230329 1 1 8,97 3 691 6 250,97 20230330 1 1 9,08 2 281 2 585,08 20230331 2 2 18,24 1 1 9,12 20230403 1 1 9,14 2 6 55,74 20230404 1 1 9,36 3 661 6 224,96 20230405 1 1 9,56 1 1 9,56 20230406 1 1 9,50 1 1 9,50 20230407 0 0 0,00 0 0 0,00 20230410 0 0 0,00 0 0 0,00 20230411 2 211 1 996,14 1 1 9,54 20230412 1 1 9,48 1 1 9,48 20230413 1 1 9,50 1 1 9,50 20230414 1 1 9,50 2 131 1 257,50 20230417 1 1 9,66 2 131 1 265,46 20230418 1 1 9,68 2 131 1 270,68 20230419 1 1 9,82 2 131 1 289,02 20230420 1 1 9,94 1 1 9,94 20230421 1 1 10,10 2 131 1 323,10 20230424 4 685 6 870,90 5 1 047 10 857,20 20230425 2 340 3 359,28 2 121 1 221,96 20230426 3 650 6 522,25 1 1 10,25 20230427 2 374 3 717,67 1 1 10,05 20230428 2 266 2 638,85 1 1 10,05 20230501 0 0 0,00 0 0 0,00 20230502 1 1 10,10 1 1 10,10 20230503 1 1 10,05 1 1 10,05 20230504 3 429 4 260,53 1 1 10,05 20230505 1 1 10,05 1 1 10,05 20230508 2 284 2 783,28 1 1 9,88 20230509 1 1 10,00 1 1 10,00 20230510 1 1 9,92 4 561 5 739,92 20230511 2 371 3 821,45 1 1 10,45 20230512 1 1 10,30 2 259 2 693,50 20230515 1 1 10,25 3 351 3 697,75 20230516 1 1 10,70 2 2 21,40 20230517 1 1 10,65 1 1 10,65 20230518 1 1 10,70 1 1 10,70 20230519 1 1 10,70 1 1 10,70 20230522 1 1 10,65 1 1 10,65 20230523 1 1 10,85 2 2 21,70 20230524 1 1 10,85 1 1 10,85 20230525 1 1 10,80 1 1 10,80 20230526 1 1 10,95 2 184 2 014,80 20230529 1 1 10,80 1 1 10,80 20230530 1 1 10,95 1 1 10,95 20230531 1 1 11,05 1 1 11,05 20230601 1 1 11,10 4 968 10 934,05 20230602 0 0 0,00 0 0 0,00 20230605 2 263 2 932,60 1 1 11,30 20230606 1 1 11,20 1 1 11,20 20230607 7 1 407 15 110,00 1 1 11,20 20230608 1 1 10,60 1 1 10,60 20230609 1 1 10,80 2 2 21,60 20230612 1 1 11,00 4 382 4 202,00 20230613 1 1 10,95 2 5 54,95 20230614 1 1 11,10 2 261 2 897,10 20230615 2 27 297,15 2 76 847,40 20230616 4 751 8 215,20 2 15 168,00 20230619 3 541 5 779,20 1 1 10,70 20230620 7 1 401 14 443,05 2 2 21,90 20230621 3 461 4 656,10 1 1 10,10 20230622 4 437 4 383,60 1 1 10,20 20230623 2 3 30,40 1 1 10,20 20230626 1 1 10,40 2 121 1 258,40 20230627 2 12 121,45 2 151 1 570,35 20230628 3 411 4 205,80 3 150 1 547,10 20230629 3 411 4 123,90 2 151 1 570,40 20230630 2 96 969,65 1 1 10,15

