VENTE-UNIQUE.COM : Après un exercice 2025 une nouvelle fois très solide, Vente-unique.com accélère sa conquête européenne

Records de volume d'affaires global annuel (275,7 M€, +18,2%) et de chiffre d'affaires annuel consolidé (200,9 M€, +12,5%) ;

Ebitda ajusté conforme à l'objectif, à 10,4% du chiffre d'affaires, malgré les investissements effectués dans les relais de croissance ;

Nouvelle progression significative du résultat opérationnel courant (11,8 M€, +8,0%) et du résultat net (8,1 M€, +10,0%) ;

Trésorerie brute record à 32,1 M€ et proposition de versement d'un dividende de 0,50€ / action (soit une forte augmentation de +31,6% par rapport à 2023-2024) ;

Nouvel exercice de croissance rentable attendu en 2025-2026, porté par l'accélération du déploiement international.

Paris, le 13 janvier 2026. Le Groupe Vente-unique.com, expert de la vente en ligne de mobilier et aménagement de la maison en Europe, annonce ses résultats non audités de l'exercice 2024-2025 (période du 1 er octobre 2024 au 30 septembre 2025). Les comptes ont été arrêtés par le Conseil d'administration réuni le 12 janvier 2026. Le rapport financier annuel sera publié le 29 janvier 2026, après finalisation des procédures d'audit.

Groupe

Vente-unique.com Groupe

Vente-unique.com Variation Normes IFRS (en M€) 2023-2024 2024-2025 Volume d'affaires global 233,2 275,7 +18,2% Chiffre d'affaires 178,7 200,9 +12,5% Marge brute 103,5 118,1 +14,1% % du chiffre d'affaires 57,9% 58,8% +0,9 point EBITDA ajusté [1] 19,5 21,0 +7,5% % du chiffre d'affaires 10,9% 10,4% -0,5 point Résultat opérationnel courant 10,9 11,8 +8,0% % du chiffre d'affaires 6,1% 5,9% -0,2 point Résultat opérationnel 10,4 11,3 +8,7% Résultat financier (0,4) (0,2) +61,6% Charges d'impôts (2,6) (3,0) +16,8% Résultat Net 7,4 8,1 +10,0%

Sacha Vigna, Directeur général de Vente-unique.com, déclare : « L'exercice 2024-2025 a été une fois de plus conforme à nos valeurs : nous avons associé croissance à deux chiffres et rentabilité solide, tout en réalisant les investissements pour préparer la croissance rentable de demain.

Notre modèle vertueux se confirme un peu plus chaque jour : la marque Habitat nous permet de monter en gamme quand la place de marché fait progresser la valeur globale générée par un client, le tout au service de la satisfaction client offerte par Vente-unique.com.

Pour tirer le plein potentiel d'un modèle désormais robuste et mature, nous allons reprendre notre marche en avant à l'international en continuant d'étendre notre présence, avec les pays scandinaves et le Royaume-Uni comme prochains objectifs, et en y déployant progressivement l'ensemble de notre offre. Nos capacité logistiques additionnelles seront une nouvelle fois le carburant de ce nouveau cycle de croissance rentable qui s'ouvre devant nous. »

Volume d'affaires global et chiffre d'affaires consolidé à des niveaux records

Dans la continuité d'un exercice précédent déjà très dynamique (+15,6%), le volume d'affaires global du Groupe en 2024-2025 a connu une accélération de sa croissance (+18,2%) et atteint le niveau record de 275,7 M€. Cette dynamique s'explique principalement par la montée en puissance de l'international, où le Groupe a réalisé plus de la moitié de ses ventes, notamment grâce au déploiement continu de la place de marché (9 pays couverts durant l'exercice 2024-2025 et 11 depuis le début de l'exercice 2025-2026, avec l'Autriche et le Luxembourg).

Le chiffre d'affaires consolidé du Groupe dépasse pour la première fois le cap des 200 M€ sur un exercice et atteint 200,9 M€ (+12,5% sur un an), porté par le succès continu de l'enseigne Vente-unique.com et la première année d'exploitation de la marque Habitat en France, dont les revenus annuels ont atteint 10 M€. Par ailleurs, les revenus issus des prestations logistiques ( fulfillment ) ont quasiment doublé sur l'exercice pour atteindre 4,8 M€, avec l'arrivée de nouveaux clients externes. Le Groupe s'est une nouvelle fois appuyé sur son modèle vertueux : son sourcing efficace et en phase avec les attentes des clients, son expertise reconnue dans la logistique et la qualité de son service client une nouvelle fois récompensée, en étant Élu Service Client de l'Année 2026 en France pour la 4 ème année consécutive.

La croissance globale a toutefois été freinée par la saturation des capacités logistiques, justifiant pleinement l'ouverture du nouveau site de Moulins afin de répondre en priorité aux besoins de l'exploitation pour compte propre.

19 ème exercice consécutif bénéficiaire

Vente-unique.com a maintenu sa trajectoire d'amélioration de sa marge brute, qui atteint 58,8% sur l'exercice (57,9% en 2023-2024 et 56,2% en 2022-2023). Le Groupe a notamment bénéficié de la croissance des commissions de la place de marché.

L'EBITDA ajusté du Groupe ressort à 21,0 M€ et représente 10,4% du chiffre d'affaires (10,9% en 2023-2024), une performance solide alors que le Groupe a supporté le coût de la première année de relance commerciale de la marque Habitat et des ajustements de capacités logistiques dans l'attente de la mise en service du second entrepôt logistique.

Les dotations aux amortissements et provisions atteignent 7,2 M€ (dont 4,4 M€ relatifs aux amortissements IFRS 16) et progressent de +0,2 M€ sur un an, une évolution cohérente sur un an avec les investissements réalisés pour soutenir la trajectoire de croissance de long terme. Le résultat opérationnel courant ressort à 11,8 M€ (+8,0%).

Les autres charges opérationnelles sont stables sur l'exercice (0,5 M€). Après la prise en compte du résultat financier (-0,2 M€) et d'une charge d'impôts de -3,0 M€, le bénéfice net annuel ressort à 8,1 M€, (7,4 M€ en 2023-2024), soit une progression de +10,0% sur un an.

Vente-unique.com réalise ainsi un 19 ème exercice consécutif bénéficiaire.

Une trésorerie brute à son plus haut niveau

Vente-unique.com a généré sur l'exercice une marge brute d'autofinancement de 16,0 M€, en progression significative par rapport à 2023-2024 (+1,5 M€).

Le besoin en fonds de roulement s'est nettement réduit sur l'exercice (-3,5 M€). Cela résulte notamment d'une bonne maîtrise des stocks dans le contexte de la hausse d'activité et d'une augmentation des dettes fournisseurs, liée à la reconstitution des stocks de la marque Habitat, dont le règlement interviendra après la clôture de l'exercice.

Après prise en compte des investissements réalisés (-6,1 M€), du paiement du dividende (-3,7 M€) et d'un premier tirage de 1 M€ de l'emprunt souscrit pour l'aménagement du second entrepôt logistique (+1,0 M€), la trésorerie brute atteint 32,1 M€, soit un record pour le Groupe. La trésorerie nette atteint 30,9 M€ (21,1 M€ en prenant en compte les dettes locatives et de crédit-bail).

Cette structure financière saine et solide permet au Groupe de proposer lors de sa prochaine Assemblée générale la distribution d'un dividende de 0,50€ par action au titre de l'exercice 2024-2025, en forte progression de +31,6% sur un an, et offrant un rendement d'environ 3% au cours actuel.

Focus sur l'international pour les 20 ans de Vente-unique.com

Sur l'exercice 2025-2026, le Groupe fête ses 20 ans et entend plus que jamais renforcer sa présence internationale afin de consolider sa place d'acteur de référence de la vente en ligne de mobilier et d'aménagement de la maison en Europe.

Dans cette optique, les ventes ont démarré en Scandinavie début novembre (Danemark, Suède et Norvège), avec des débuts prometteurs, et le Groupe prépare son lancement au Royaume-Uni. Chacun des 14 pays désormais couverts a vocation à offrir le meilleur de l'expérience Vente-unique.com, enrichie par les produits de la marque Habitat (redéployée en Espagne depuis novembre 2025 après les pays francophones) et ceux des partenaires sélectionnés sur la place de marché.

Afin de répondre à la croissance de ses propres besoins et de saisir les opportunités de valoriser son expertise auprès de clients externes ( fulfillment ), le second entrepôt du Groupe près de Moulins (Allier) ouvre progressivement depuis novembre 2025. Son ouverture complète est prévue à la fin du 1 er trimestre 2026 et permettra d'augmenter de 75% les capacités logistiques du Groupe afin d'accompagner puis amplifier la trajectoire de croissance de Vente-unique.com. L'aménagement du bâtiment représente un investissement d'environ 8 M€ pour le Groupe et sera financé par de la dette financière et du crédit-bail.

Ainsi, le Groupe entend surperformer une nouvelle fois son marché et anticipe un nouvel exercice de croissance rentable, en s'appuyant d'ores-et-déjà sur un 1 er trimestre 2025-2026 qui affiche une performance commerciale à deux chiffres.

Annexe

Normes IFRS (en M€) 2023-2024 2024-2025 Variation EBITDA ajusté 19,5 21,0 +7,5% Actions gratuites (1,6) (2,0) +28,1% EBITDA 18,0 19,0 +5,7% Amortissements (6,9) (7,3) +6,4% Provisions (0,1) 0,2 - Résultat opérationnel courant 10,9 11,8 +8,0%

[1] EBITDA ajusté = résultat opérationnel courant + dotations nettes aux amortissements et dotations nettes aux provisions et dépréciations - reprises de provisions et dépréciations avant valorisation des actions gratuites