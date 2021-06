Vente des premiers lots de PDO produits sur le site industriel de METEX NØØVISTA en Moselle

o Scale-up industriel réussi de la technologie PDO/AB sur le site de METEX NØØVISTA

o Livraison en juin des grades Industriel et Cosmétique

o Validation de la capacité de METEX à industrialiser ses technologies ALTANØØVTM





Clermont-Ferrand, le 16 juin 2021 - (FR0004177046 METEX), METabolic EXplorer (METEX), spécialisée dans la conception, le développement et l'industrialisation de bioprocédés écoresponsables pour produire des ingrédients fonctionnels, annonce avoir réussi le « scale-up » industriel de la technologie PDO-AB sur l'unité de sa filiale METEX NØØVISTA de Carling Saint-Avold, en Moselle et avoir démarré la production industrielle de PDO pour les applications industrielles et cosmétiques.



Benjamin GONZALEZ, Président Directeur Général de METEX déclare : « Ce nouveau succès est à mettre au crédit des équipes de METEX et de METEX NØØVISTA qui ont réussi à transformer une technologie innovante en réalité industrielle. Nous sommes très heureux d'avoir pu honorer les premières livraisons de PDO aux partenaires et clients qui nous ont fait confiance les premiers. Cette étape est en ligne avec notre ambition de devenir un acteur industriel et commercial leader grâce à ses innovations dans le domaine de la production par fermentation d'ingrédients fonctionnels ».