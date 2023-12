Vente de Casino : 125 ans du destin chahuté d'un pionnier de la grande distribution

Le groupe Casino, vétéran de la distribution, vient de fêter ses 125 ans. Mais 2023 restera aussi comme l'année où ses grandes difficultés financières sont apparues en pleine lumière, ce qui suscite l'inquiétude de son bastion, à Saint-Étienne, et de ses salariés. Retour sur un destin chahuté.

Des membres de la CGT manifestent devant le siège de Casino à Saint-Étienne, le 22 juin 2023. ( AFP / JEFF PACHOUD )

Le groupe, en grande difficulté financière, prévoit de vendre 313 magasins à ses concurrents Intermarché et Auchan. Casino employait encore 200.000 salariés dans le monde, dont 50.000 en France, fin 2022.

• 1898 - Fondation par Geoffroy Guichard de la société Guichard - Perrachon & Cie , premier réseau de magasins à succursales en France. Le nom de "Casino" fait allusion à l'ancien Casino lyrique de Saint-Étienne, devenu une épicerie et racheté en 1892.

• 1931 - Inauguration du stade qui accueille les matchs de l'Association sportive du Casino, future AS Saint-Étienne, qui emprunte à l'enseigne ses célèbres couleurs, le vert et le blanc.

• 1948 - Premier magasin en libre-service , à Saint-Étienne, avant un premier supermarché à Grenoble en 1960 , et un premier hypermarché, alors plus grand magasin de France, ouvert en 1970 à Marseille.

• 1992 - Jean-Charles Naouri "apporte" à Casino l'activité du distributeur brestois Rallye, et devient actionnaire de référence.

• 1996 - Casino s'associe avec Monoprix pour racheter Prisunic, prenant au passage 21,6% du nouvel ensemble.

• 1997 - Prise de participation majoritaire dans l'ensemble Franprix - Leader Price. Casino, cible d'une OPA hostile de Promodès, est défendu par Jean-Charles Naouri et la famille Guichard. Au terme de la contre-attaque, il devient actionnaire majoritaire.

• 1998 - Casino prend 50% de Disco en Uruguay et 75% de Libertad en Argentine, et s'implante en Amérique latine. La même année, Casino reprend l'enseigne Vival en France.

• 1999 - Casino prend 25% du distributeur colombien Grupo Exito.

• 2000 - Casino monte à 50% du capital de Monoprix , à égalité avec la famille Moulin qui détient les Galeries Lafayette. La même année, Casino fait du e-commerçant CDiscount, créé deux ans plus tôt, une de ses filiales.

• 2005 - Jean-Charles Naouri devient PDG du groupe.

• 2006 - Casino annonce un plan de cessions "d'actifs non stratégiques" à hauteur de 2 milliards d'euros avant fin 2007, pour réduire sa lourde dette (5,44 milliards d'euros fin 2005).

• 2007 - Casino devient actionnaire majoritaire d'Exito en Colombie, et créé Greenyellow, filiale consacrée aux énergies renouvelables.

• 2010 - Casino rachète les activités de Carrefour en Thaïlande.

• 2012 - Acquisition de Monoprix , qui avait racheté en 2008 le spécialiste du bio Naturalia. La même année, Casino devient actionnaire de contrôle de Grupo Pao de Acucar, numéro 1 de la distribution au Brésil et qui détient depuis 2007 le contrôle de l'enseigne Assai.

• 2015 - En décembre, un vendeur à découvert américain, Muddy Waters publie une note incendiaire, dénonçant un endettement trop important. Le même mois, Casino annonce quitter le Vietnam, avant d'engager la cession de ses activités en Thaïlande.

• 2018 - Les syndicats s'indignent d'un projet de cession d'une vingtaine d'hypermarchés en France. En septembre, Casino et Carrefour se renvoient l'initiative d'un projet de rapprochement qui a tourné court, après une rencontre entre leurs PDG.

• 2019 - La cascade de holdings par laquelle Jean-Charles Naouri contrôle Casino est placée en sauvegarde et obtient un rééchelonnement de sa dette.

• 2020 - En novembre, Leader Price est cédé au discounter allemand Aldi , via un plan de cessions très important, de 4,5 milliards d'euros.

• 2022 - Casino vend Greenyellow au fonds d'investissement Ardian, et ce qui lui restait du capital de Mercialys, sa foncière commerciale. Son cours de Bourse tombe toujours plus bas. Le milliardaire tchèque Daniel Kretinsky, actionnaire depuis 2020, détient plus de 10% du capital.

• 2023 - Au Brésil, le groupe cède Assai.

En avril, Daniel Kretinsky déclare vouloir renflouer Casino , à condition d'en prendre le contrôle et que la dette, de 6,4 milliards d'euros fin 2022, soit largement écrasée. Un accord est signé fin juillet avec une large partie des créanciers, sous la surveillance du gouvernement. En mai, Casino annonce céder 119 magasins à Intermarché , une première vague début octobre, une seconde à horizon trois ans. Une option pour 60 autres magasins est actionnable dans les trois ans. En novembre, face à l'absence d'amélioration de son activité commerciale, Casino se dit prêt à céder davantage de magasins.

Le 18 décembre , le groupe confirme vouloir vendre 313 magasins , soit "la quasi-totalité du périmètre des hyper et supermarchés", à ses concurrents Intermarché et Auchan. Une opération redoutée par ses salariés et qui pourrait redessiner en profondeur le paysage de la grande distribution en France. La seule offre confirmée officiellement l'a emporté : comme l'ont révélé Les Échos , le conseil d'administration de Casino a décidé d'entrer en "négociations exclusives" pour céder "la quasi-totalité" de son parc de magasins de grande taille.

Les Mousquetaires/Intermarché et Auchan, respectivement 3e et 5e acteurs du marché de la distribution alimentaire, dominé par E.Leclerc et Carrefour, avaient indiqué fin novembre vouloir reprendre l'ensemble des points de vente que Casino était prêt à céder. "L'ensemble des salariés des magasins transférés seraient repris", affirme Casino, qui précise que le projet de cession se ferait "sur la base d'une valeur d'entreprise fixe de 1,35 milliard d'euros (hors immobilier)".