Vendre des fonds article 6 devient de plus en plus difficile, selon Goldman Sachs

- Les sociétés de gestion qui cherchent à vendre des fonds en Europe trouvent qu’il est de plus en plus difficile de le faire si leur produit n’est pas estampillé article 8 ou article 9 SFDR, selon une étude réalisée par les analystes de Goldman Sachs Group.Depuis le 10 mars 2021, les sociétés de gestion doivent classer leurs fonds dans l’une des trois catégories suivantes en vertu du règlement de l’Union européenne sur la publication d’informations en matière de durabilité dans le secteur des services financiers (SFDR) : article 6, article 8 ou article 9, en fonction des objectifs de durabilité des produits. Les fonds article 9 sont les plus exigeants.Depuis janvier 2019, les fonds actions articles 8 et 9 ont reçu 3,4 fois plus de flux cumulés que les fonds actions article 6, selon l’étude (631,5 milliards de dollars, contre 186,2 milliards de dollars). A lire aussi: Une quarantaine de fonds article 9 rétrogradés en article 8 Cette réalité oblige les sociétés de gestion à transformer leurs fonds article 6 «a minima» en fonds article 8. Depuis le début de cette année, 435 fonds article 6 ont encore été passés en article 8 à la fois sur les catégories actions et obligations, représentant 131 milliards de dollars d’actifs.Cela est venu grossir le vivier des fonds article 8, lequel a aussi été enrichi par les récentes et multiples dégradations de fonds article 9 en article 8, consécutives à un éclaircissement de la réglementation. Un mouvement, qui, selon Goldman Sachs, est en train de ralentir. Depuis le début de l’année, seulement 53 fonds article 9 pour 17,6 milliards de dollars ont été repositionnés en article 8.Des fonds article 8 « augmentés »Mais dans l’océan de plus en plus vaste des fonds articles 8, les investisseurs semblent accorder leur préférence aux fonds qui vont plus loin que les critères minimum requis, des fonds que Goldman Sachs qualifie d’article 8+. Ce sont des fonds article 8 qui réalisent des «investissements durables». Ainsi, les fonds article 8+ ont enregistré 3,2 fois plus de flux cumulés par rapport aux fonds simplement article 8 (sans investissements durables) depuis janvier 2019. Ils ont atteint 378 milliards de dollars de flux cumulés d’ici à juillet 2023, bien que le nombre total de fonds article 8 sans investissements durables dépasse de 24?% celui des fonds article 8+. La banque note à cet égard que les fonds article 8+ affichent des investissements durales supérieurs de 25?% aux engagements qu’ils ont pris.D’ailleurs, Goldman Sachs estime que la part des investissements durables des fonds va devenir un élément commercial des fonds. Cela devrait être la même chose avec les chiffres de l’alignement à la taxonomie. Actuellement, la communication sur ce sujet reste parcellaire, car les données manquent. Mais cela devrait changer.Enfin, les analystes de Goldman Sachs se sont penchés sur la composition des fonds article 8 et 9. Les secteurs surpondérés dans les fonds article 8 sont les services de l’eau, la technologie santé et les services aux consommateurs. Pour les fonds article 9, ce sont également l’eau, les Reits et les producteurs d’électricité renouvelable et d’énergie indépendante. A lire aussi: L’Efama demande aux décideurs politiques de laisser du temps à l’industrie face aux exigences SFDR

Laurence Marchal