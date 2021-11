Vendez ces 3 actions après leur envolée

Les conseils du Revenu sur les plus fortes variations du SBF 120. (© Adobestock)

Les Bourses mondiales franchissent des sommets. À Paris, l’indice CAC 40 a pulvérisé son record datant de septembre 2000, s’offrant même au passage le seuil hautement symbolique des 7.000 points. Dans ce contexte, trois titres du SBF 120 ont bondi de plus de 10% en une semaine. Nous conseillons de les vendre.

La Bourse de Paris a enfin battu son record du 4 septembre 2000 en franchissant pour la première fois les 6.944,77 points le 3 novembre dernier.

Depuis le CAC 40 a continué a progresser, dépassant même les 7.000 points vendredi pour clôturer à 7.040,79 points. Aidé par un discours rassurant des banques centrales et par des publications d’entreprises encourageantes, il a gagné 3,08% sur la semaine et progresse de plus de 40% sur un an.

+40%

Le SBF 120 n’est pas en reste. L’indice a grimpé de 2,83% en cinq jours et il s’adjuge 40% en douze mois. Cette euphorie n’a pas empêché certaines actions de marquer sévèrement le pas la semaine dernière.

Valneva a plongé de 8,05%. Le titre de la biotech a été plombé, le 5 novembre, par les excellents résultats cliniques annoncé par Pfizer – dont l’action a bondi de 11% à New-York le même jour - pour sa pilule anti-covid. Ce traitement antiviral administré après l’apparition de symptômes du coronavirus serait efficace à 89% contre les hospitalisations et les cas graves. Il pourrait réduire l’intérêt des gouvernements pour de nouveaux vaccins, dont celui développé par Valneva.

Une autre biotech, DBV Technologies, a également abandonné du terrain la semaine dernière (-7,82%).

L’action Solutions 30 a aussi perdu près de 7%, pénalisé par l’annonce de chiffres