Véhicules électriques : les immatriculations ont doublé en Europe en aout 2023 (Jato)

Parallèlement, durant le même mois d'août 2023, le constructeur chinois MG s'est hissé parmi les 20 premières marques européennes, dépassant des marques comme Jeep, Mazda, Mini et Suzuki. Sur le marché des BEV, MG a immatriculé plus de voitures qu'Audi, Opel/Vauxhall, Peugeot, Renault ou Skoda.

Ces gains de parts de marché par Tesla sont dus essentiellement à ses baisses de prix. La Tesla Model Y est restée en tête du classement général européen par modèles avec 21 549 unités, soit une augmentation de 208 % par rapport à août 2022. Au cours des huit premiers mois de l'année, son volume s'est élevé à 169 420 unités - le plus élevé de tous les modèles disponibles en Europe. "Il est probable que le modèle Y deviendra la nouvelle voiture la plus populaire en Europe d'ici la fin de l'année " estime Jato.

(AOF) - Les ventes de voitures électriques ont bondi en août 2022 en Europe, selon le cabinet d’étude Jato. La hausse des immatriculations a atteint 20% pour l’ensemble des véhicules, mais 102% pour les véhicules électriques (BEV), contre 11% pour les véhicules à essence. Avec une hausse de 171%, l’Allemagne a représenté 44% de la demande de BEV dans 28 pays européens. Cette croissance bénéficie avant tout à l’Américain Tesla et au Chinois MG: la part de de Tesla sur le marché européen des BEV en août est passée en un an de 10,2% à 17,3%.

Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard.

Copyright 2023 Agence Option Finance (AOF) - Tous droits de reproduction réservés par AOF. AOF collecte ses données auprès des sources qu'elle considère les plus sûres. Toutefois, le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition. Ainsi le lecteur devra tenir AOF et ses contributeurs indemnes de toute réclamation résultant de cette utilisation. Agence Option Finance (AOF) est une marque du groupe Option Finance.