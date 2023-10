Véhicules électriques: les Chinois sont moins chers mais aussi plus divers et puissants (Jato)

(AOF) - Les constructeurs automobiles chinois ont fait d’énormes progrès dans leur capacité à produire des véhicules électriques à des prix compétitifs, bouleversant la dynamique du marché. C’est ce qu’affirme le cabinet spécialisé Jato dans un rapport intitulé « Les différences de prix des véhicules électriques : un clivage dans l’industrie automobile mondiale ». Selon l’étude, alors qu’en 2015 le prix de détail moyen des voitures électriques disponibles en Chine était respectivement 37 % et 26 % plus élevé que celui des modèles disponibles en Europe et aux États-Unis, cette tendance s'est inversée

Au premier semestre 2022, le prix de détail moyen d'un véhicule électrique en Chine a baissé à 31 829 euros, tout en augmentant à 55 821 euros en Europe et 63 864 euros aux États-Unis, et un an plus tard, l'écart de prix s'est encore élargi, le prix de détail moyen d'une voiture électrique disponible en Chine étant désormais inférieur à la moitié du prix observé dans les deux régions. Au premier semestre 2023, une voiture électrique coûtait 31 165 euros en Chine, 66 864 euros en Europe et 68 023 euros aux États-Unis.

Les véhicules électriques chinois ne sont pas seulement compétitifs en termes de prix, mais également en termes de qualité et de puissance. Aujourd'hui, la Chine peut produire et vendre une voiture électrique de 200 à 300 chevaux (ch) pour une moyenne de 30 500 euros/33 150 dollars. Par exemple, BYD propose son Seal – un modèle intermédiaire berline – avec 204 ch sur sa version Elite en Chine pour seulement 24 106 euros/26 197 dollars. En Europe, le rival le plus proche en termes de prix est une Renault Twingo Equilibre - une citadine produite en Slovénie - au prix de 24 320 euros /26 430 dollars avec seulement 81 ch.

Le succès de la Chine résulte également de la diversité de sa production en termes de modèles et de segments. Les 170 marques automobiles chinoises ont fait des efforts pour s'assurer de cibler chaque segment de la demande avec des modèles adaptés aux préférences des consommateurs du monde entier, réduisant le prix moyen de ses véhicules. Les Occidentaux ont pour leur part historiquement positionné les véhicules électriques dans les segments haut de gamme.

En Chine, les consommateurs peuvent choisir parmi 235 différents véhicules électriques, alors qu'en Europe et aux États-Unis, la gamme ne compte que 135 et 51 modèles disponibles respectivement dans chacun marché.

Le caractère abordable de l'offre chinoise de véhicules électriques a également stimulé la croissance de la Chine sur les marchés émergents, où ses constructeurs sont devenus les principaux acteurs du secteur. Au premier semestre 2023, les véhicules chinois représentaient la majorité des ventes de véhicules électriques en Israël (61 %), Russie (91 %) et Thaïlande (79 %) et détenaient une part de marché de plus d'un quart au Brésil (27 %), en Malaisie (28 %) et au Mexique (30 %), ainsi qu'aux Philippines (33 %), au Chili (27 %) et en Indonésie (29 %).

" Comment la Chine peut-elle produire des véhicules électriques à un prix aussi bas ? "

Pour Jato, c'est le " soutien solide " du gouvernement chinois à l'industrie nationale des véhicules électriques qui est le facteur principal, via le Plan de développement de l'industrie des véhicules à énergies nouvelles (2021 – 2035), avec des subventions totalisant 57 milliards de dollars entre 2016 et 2022. Les consommateurs chinois ont également bénéficié d'allégements fiscaux importants: presque tous les véhicules électriques vendus en Chine sont exonérés de la taxe sur l'achat de véhicules.

Jato estime que l'avantage de la Chine sur les États-Unis et l'Europe dans la production de véhicules électriques bon marché peut également être attribué à l'impact de ses coûts de main-d'œuvre relativement faibles.