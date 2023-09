Véhicules électriques et hybrides: hausse de 44% des immatriculations à fin aout 2023 (Avere)

(AOF) - 293 433 véhicules électriques et hybrides rechargeables ont été immatriculés en France sur les 8 premiers mois de 2023, soit une hausse de 44,1% par rapport à la même période de 2022. C’est ce qui ressort du « Baromètre des immatriculations » publié par l’Avere France, l’association nationale pour le développement de la mobilité électrique, le 11 septembre 2023. L’Association compte 192 438 immatriculations de véhicules 100% électriques sur la période, soit une hausse de 52,4% et 100 995 immatriculations de véhicules hybrides, en hausse de 30,6%.

" Les véhicules particuliers électriques représentent 15,2 % des immatriculations depuis le 1er janvier 2023 ", relève Clément Molizon, Délégué général de l'Avere-France. " A noter que le segment des véhicules utilitaires légers a, lui aussi, en parallèle, enregistré une solide poussée : les immatriculations sont en hausse de + 126,5 % et ils représentent, de janvier à août 2023, 7,3 % du marché ".

Tesla domine le classement des véhicules particuliers électriques les plus vendus en aout 2023 avec ses Model Y (3051 immatriculations) et Model 3 (2258 immatriculations) suivi de Peugeot avec sa 208 (1915 immatriculations) et de Fiat avec la Fiat 500 (1609 immatriculations).