Véhicules électriques: Bruxelles lance une enquête sur les subventions chinoises

(AOF) - La Commission européenne a ouvert une enquête pour déterminer si l'Union européenne doit imposer des droits de douane pour se protéger contre les producteurs chinois de véhicules électriques qui bénéficient de subventions publiques. C'est ce qu'a annoncé la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, dans son discours annuel sur l’État de l’Union, prononcé devant le Parlement européen. "Les marchés mondiaux sont désormais inondés de voitures électriques moins chères. Et leur prix est maintenu artificiellement bas par des subventions publiques massives ", dénonce-t-elle.

