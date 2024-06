Véhicule électrique: Rivian attendu en forte hausse après son alliance avec Volkswagen

Les deux partenaires attendent de leur alliance des économies d'échelle et l'accélération de leurs progrès en R&D.

(AOF) - Rivian est attendu en hausse de plus de 49% en pré-marché à Wall Street après avoir annoncé la création d’une coentreprise avec Volkswagen pour créer des plates-formes de véhicules définis par logiciel (SDV) de nouvelle génération qui seront utilisées dans les futurs véhicules électriques des deux sociétés. Le groupe allemand investira un premier milliard de dollars dans Rivian, pour un montant total attendu de 5 milliards de dollars. La coentreprise devrait s'appuyer sur l'architecture logicielle de pointe de Rivian grâce à des contrats de licence avec le constructeur.

