Vega IS sort un fonds à formule diversifié
information fournie par Agefi Asset Management  02/10/2025 à 08:15

Vega Investment Solutions, société de gestion affiliée de Natixis Investment Managers, lance VEGActive Protégée Mars 2031, un fonds commun de placement (FCP) à formule de droit français. Ce fonds vise à faire bénéficier les épargnants d’une gestion active sur les marchés internationaux et d’une protection de 90?% du capital initial à l’échéance, hors frais.

Contrairement aux produits structurés traditionnels indexés sur un indice fixe, Vega IS a choisi d’adosser la performance du fonds à un portefeuille diversifié avec une exposition actions pouvant aller entre 50 et 80?%. Ce portefeuille regroupera une vingtaine de fonds gérés exclusivement par des sociétés affiliées de Natixis Investment Managers, dont les fonds Vega IS. Ces derniers peuvent être investis en actions et en obligations cotées sur des marchés internationaux.

Par ailleurs, si la volatilité du portefeuille venait à dépasser 10?%, l’exposition globale du fonds au portefeuille serait réduite et exposée plus spécifiquement aux marchés monétaires afin de maintenir une volatilité inférieure à 10?%.

Le fonds vise une collecte de 650 millions d’euros d’ici fin février 2026. L’objectif est de proposer chaque année de nouveaux millésimes.

