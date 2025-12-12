Veeva Systems en baisse après que KeyBanc l'a rétrogradée à "SectorWeight" (pondération sectorielle)

12 décembre - ** Les actions de la société de technologie de la santé Veeva Systems VEEV.N en baisse d'environ 3% à 223,74 $ avant le marché

** KeyBanc rétrograde l'action de "Surpondérer" à "Pondération sectorielle"

** La société de courtage indique que les grands clients pharmaceutiques qui sont en train d'évaluer leurs logiciels se tournent vers les offres de Salesforce CRM.N , ce qui laisse présager plus de pertes que ce qu'a indiqué VEEV

** La société indique également qu'un nombre important de petites et moyennes entreprises clientes ont déjà migré de VEEV vers le CRM de Salesforce.

** 22 des 34 maisons de courtage attribuent à l'action une note "à l'achat" ou supérieure, 10 "à conserver", 2 maisons de courtage lui attribuent une note "à la vente" ou supérieure; le PT médian est de 320 $ - données compilées par LSEG

** Depuis la dernière clôture, l'action a progressé de 9 % depuis le début de l'année