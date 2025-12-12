 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Veeva Systems en baisse après que KeyBanc l'a rétrogradée à "SectorWeight" (pondération sectorielle)
information fournie par Reuters 12/12/2025 à 13:58

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

12 décembre - ** Les actions de la société de technologie de la santé Veeva Systems VEEV.N en baisse d'environ 3% à 223,74 $ avant le marché

** KeyBanc rétrograde l'action de "Surpondérer" à "Pondération sectorielle"

** La société de courtage indique que les grands clients pharmaceutiques qui sont en train d'évaluer leurs logiciels se tournent vers les offres de Salesforce CRM.N , ce qui laisse présager plus de pertes que ce qu'a indiqué VEEV

** La société indique également qu'un nombre important de petites et moyennes entreprises clientes ont déjà migré de VEEV vers le CRM de Salesforce.

** 22 des 34 maisons de courtage attribuent à l'action une note "à l'achat" ou supérieure, 10 "à conserver", 2 maisons de courtage lui attribuent une note "à la vente" ou supérieure; le PT médian est de 320 $ - données compilées par LSEG

** Depuis la dernière clôture, l'action a progressé de 9 % depuis le début de l'année

Valeurs associées

SALESFORCE
262,295 USD NYSE 0,00%
VEEVA SYSTEMS RG-A
229,480 USD NYSE 0,00%
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Le siège d'Euroclear, à Bruxelles, en mars 2025 (illustration) ( AFP / NICOLAS TUCAT )
    Avoirs russes gelés : Moscou met la pression sur Euroclear avec la Belgique dans le viseur
    information fournie par Boursorama avec Media Services 12.12.2025 15:01 

    Malgré les demandes européennes concernant le soutien à l'Ukraine, la Belgique refuse toujours de donner son accord pour une utilisation directe des avoirs russes qu'elle détient sur son territoire via la société Euroclear, de peur d'être seul en première ligne ... Lire la suite

  • Les valeurs de la journée sur les marchés américains (Crédit: Scott Beale / Flickr)
    USA-Les valeurs à suivre à Wall Street (actualisé)
    information fournie par Reuters 12.12.2025 14:55 

    (Actualisé avec la "tech", Nvidia, Canopy Growth, Tilray Brands) Principales valeurs à suivre vendredi à Wall Street, où les contrats à terme sur les principaux indices suggèrent une ouverture en hausse de 0,17% pour le Dow Jones .DJI , mais en baisse de 0,06% ... Lire la suite

  • Le logo de Broadcom. (Crédit: / Adobe Stock)
    Les investisseurs font la fine bouche sur les résultats de Broadcom
    information fournie par AOF 12.12.2025 14:42 

    (AOF) - Broadcom devrait reculer à Wall Street même si la performance trimestrielle est meilleure que prévu. Au quatrième trimestre de l'exercice 2025, clos début novembre, le groupe présent dans les semi-conducteurs et les logiciels a enregistré un bénéfice net ... Lire la suite

  • Le président vénézuélien Nicolas Maduro et son épouse Cilia Flores, le 10 décembre 2025 à Caracas ( AFP / Federico PARRA )
    Nouvelles sanctions américaines contre le Venezuela
    information fournie par AFP 12.12.2025 14:36 

    De nouvelles sanctions contre des compagnies maritimes opérant au Venezuela et des proches du président Nicolas Maduro ont été imposées par Washington, après la saisie spectaculaire d'un pétrolier par les Etats-Unis, dénoncée par Caracas comme de la "piraterie". ... Lire la suite

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank