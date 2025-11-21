Veeva Systems chute, la perte potentielle de clients effraie les investisseurs malgré des résultats solides

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

21 novembre - ** Les actions de Veeva Systems VEEV.N sont en baisse de 10,5 % à 242,12 $ malgré la publication de résultats solides, certains investisseurs signalant la perte probable de clients clés

** VEEV est sur la voie de la plus forte baisse journalière en pourcentage depuis mai 2024 et s'apprête à clôturer à son plus bas niveau depuis mai de cette année ** Après la cloche de jeudi, la société a annoncé une croissance de 16% de son chiffre d'affaires à 811,24 millions de dollars et un bénéfice par action ajusté de 2,04 dollars, ce qui est supérieur aux attentes des analystes

** Mais c'est la perte potentielle de certains clients de VEEV qui a semblé effrayer les investisseurs. VEEV fournit des logiciels basés sur le cloud aux entreprises du secteur des sciences de la vie ** « Nous pensons que le mouvement du marché reflète les 14 victoires attendues de Veeva parmi les 20 principales entreprises biopharmaceutiques pour Vault CRM », a déclaré Keonhee Kim, analyste chez Morningstar, dans une note à l'attention des investisseurs. « Nous savions que trois de ces 20 clients s'étaient engagés verbalement auprès d'un concurrent au cours du dernier trimestre, mais il est décevant de constater que Veeva va probablement perdre trois autres de ces gros clients. » ** Si l'inquiétude concernant la perte de clients est compréhensible, la gestion de la relation client représente environ 20 % du chiffre d'affaires total, et nous pensons que les vents contraires liés à la perte de clients supplémentaires ne représentent qu'un faible pourcentage du chiffre d'affaires », déclare Keonhee Kim

** Au moins deux analystes, dont ceux de Barclays et de Raymond James, ont réduit leurs objectifs de cours sur le titre VEEV malgré les résultats

** Parmi les 34 analystes couvrant VEEV, la note moyenne est "achat" et l'objectif de cours médian est de 320 $, selon les données de LSEG

** VEEV est en hausse de 15,5 % depuis le début de l'année, contre une hausse de 16,3 % pour l'indice composite du NASDAQ ( .IXIC )