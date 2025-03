Vatel Direct boucle une nouvelle opération obligataire avec succès dans l’affichage publicitaire numérique

Paris le 18 mars 2025 – Vatel Direct, la plateforme de financement participatif obligataire détenue à 100% par Vatel Capital, annonce le succès de son émission obligataire de 500 K€ avec la société FILL UP MEDIA, un acteur majeur du Digital Out-Of-Home en stations-service.







Fondée en 2011 et cotée sur Euronext Growth, FILL UP MEDIA exploite des écrans installés sur les pompes à essence pour diffuser des contenus publicitaires et informatifs d’annonceurs locaux ou nationaux à un public captif. La société a ainsi développé des partenariats avec différentes enseignes telles que Carrefour et Leclerc, qui disposent de stations-service pour intégrer ses écrans.

Dans le cadre du déploiement de 2 000 écrans dans 300 stations-service de l'enseigne Leclerc et pour couvrir une partie de ses besoins de financement, FILL UP MEDIA a réalisé une émission obligataire de 500 K€ auprès de Vatel Direct. Cette émission, amortissable mensuellement, affiche un rendement de 10% par an sur une durée de 60 mois.