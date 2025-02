Vatel Capital rembourse son 11ème FCPI affichant une performance positive hors avantage fiscal

Paris, le 18 février 2025 – Vatel Capital, société de gestion spécialisée dans l’investissement au capital de PME cotées et non cotées, annonce le remboursement final du FCPI Dividendes Plus n°7.

Ce fonds, constitué en 2018, a contribué au financement d’une vingtaine de PME innovantes, sélectionnées notamment suivant des critères de maturité, de rentabilité, de potentiel de développement et sur leur capacité à verser des dividendes. Pour rappel, la souscription au FCPI Dividendes Plus n°7 en 2018 ouvrait droit à une réduction de 18% au titre l’impôt sur le revenu en contrepartie d’une durée de blocage de 6 ans.

12 FCPI remboursés depuis l’origine.

Vatel Capital poursuit ainsi sa politique de distribution en faveur de ses souscripteurs. Pour rappel, la société de gestion a d’ores et déjà procédé au remboursement de 12 FCPI dont 11 affichent des performances positives hors avantage fiscal.



Par ailleurs, le FCPI Dividendes Plus N°12 reste ouvert à la souscription jusqu'au 30 septembre 2025.