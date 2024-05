Vatel Capital réalise un nouvel investissement hôtelier en Corse

Paris, le 28 mai 2024 – Vatel Capital, société de gestion indépendante spécialisée dans le financement des PME cotées et non cotées, annonce un investissement de 1 M€ via le fonds KALLISTE, véhicule institutionnel accompagné par la Banque des Territoires, dans un établissement situé à Porto-Vecchio.





Dans le cadre de ses actions menées en faveur du tourisme sur les territoires, la Banque des Territoires a participé à hauteur de 4,5 M€ aux côtés de Vatel Capital à la création d’un fonds d’investissement de 10,7 M€ en faveur du développement de l’offre d’hébergement touristique en Corse, en septembre 2022.

Cette opération a pour vocation le financement de plusieurs projets répartis sur tout le territoire insulaire. Le Fonds KALLISTE accompagne, sur le long terme, des professionnels du tourisme en Corse dans la valorisation de leurs offres d’hébergements afin de répondre au nouveau besoin de la clientèle mais aussi pour leur permettre de relever les défis de la transition énergétique et écologique.

VATEL Capital est fière d’annoncer la réalisation d’un investissement emblématique du Fonds KALLISTE. Ce projet porte sur le financement des travaux d’amélioration et de réhabilitation de l’Hôtel Palombaggia, au sein d’un secteur préservé.