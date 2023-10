Vatel Capital finance une transmission de résidence de tourisme en Haute Corse

Paris, le 20 octobre 2023 – Vatel Capital, société de gestion indépendante spécialisée dans le financement des PME cotées et non cotées, annonce un investissement au travers de ses FIP Corses dans le cadre d’une transmission d’une résidence de tourisme à Saint-Florent.





Pionnière des FIP corses et forte de son expertise en matière de financement de PME dans le tourisme, Vatel Capital renforce sa présence sur l’île de Beauté en accompagnant un entrepreneur corse dans un nouveau projet touristique au travers de ses fonds Kallisté Capital.

Le projet porte sur le co-financement de la transmission d’une résidence de tourisme familiale, située dans le golfe de Saint-Florent. Cette résidence classée 2* regroupe 36 logements et dispose d’une piscine au cœur d’un parc arboré de 7 750 m². Les logements sont répartis entre 22 T2 et 14 T3 pouvant accueillir entre 4 et 6 personnes

Ce programme d’investissement prévoit une rénovation complète et une remise aux normes environnementales de l’établissement.