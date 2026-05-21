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Varun Beverages prolonge de dix ans son contrat d'embouteillage avec PepsiCo en Inde
information fournie par Reuters 21/05/2026 à 17:03

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

La société indienne Varun Beverages

VARB.NS a annoncé jeudi avoir prolongé de dix ans son accord d'embouteillage exclusif avec PepsiCo PEP.O pour l'Inde.

* Varun Beverages a précisé que l'accord exclusif d'embouteillage et de licence de marque avait été prolongé jusqu'au 30 avril 2049, au lieu du 30 avril 2039.

* La société, l'un des plus grands partenaires d'embouteillage de PepsiCo en dehors des États-Unis, a déclaré que l'accord précédent la limitait à fonctionner uniquement comme une entité ad hoc (SPV) pour les activités de PepsiCo. Cette restriction a désormais été supprimée dans l'accord révisé.

* “L'accord précédent interdisait à Varun Beverages d'exercer toute activité autre que celle de SPV pour les activités de PepsiCo; cette exigence a désormais été supprimée dans l'EBA révisé,” a déclaré la société.

* Elle n'a pas divulgué d'autres détails sur l'accord révisé.

* Le mois dernier, Varun Beverages a annoncé un bénéfice plus élevé pour le trimestre de mars, soutenue par une forte demande, avec une hausse des volumes de ventes en Inde de plus de 14 %.

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