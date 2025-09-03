 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
SEP 25 CAC 40 Index (10x)
7 701,50
+0,49%
Indices
Chiffres-clés

Varenne fait de la Suisse l’une de ses priorités
information fournie par Agefi Asset Management  03/09/2025 à 08:15

Varenne a décidé de faire de la Suisse l’un de ses trois principaux marchés de commercialisation, aux côtés de la France et du BeLux. Pour soutenir cette expansion, la société de gestion française renforce ses activités de relations investisseurs dans le pays. David Wierzba, directeur du développement commercial, continue de couvrir la Suisse romande, accompagné de Jonathan Monat, désormais nommé co-responsable pays, en charge de la Suisse alémanique.

Varenne Capital Partners est une société de gestion d’actifs indépendante, basée à Paris et gérant 2,2 milliards d’euros (30 juin 2025). Elle est spécialisée dans les stratégies actions mondiales sur les marchés développés, avec un biais long.

Varenne a déjà quelques clients suisses en Suisse francophone, et très peu en Suisse alémanique. Le plan est de capitaliser et fortifier les relations existantes en Romandie et de développer la Suisse alémanique.

Tous les fonds Ucits et FIA de Varenne sont enregistrés en Suisse et ont des parts couvertes en francs suisses.

Laurence Marchal

