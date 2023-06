Communiqué de Presse

Vantiva s'associe à Orange Belgique pour déployer la Livebox, la passerelle HFC multi-gigabit DOCSIS 3.1 de nouvelle génération

Basé sur le logiciel RDK-B et le Wi-Fi 6, ce boîtier entièrement personnalisé permettra un débit de 1 gigabit/seconde et répondra à la demande croissante de produits durables

Atlanta – le 29 juin , 2023 - Vantiva (Euronext Paris: VANTI; OTC Pink: TCLRY), anciennement connu sous le nom de Technicolor, a annoncé aujourd'hui son partenariat avec Orange Belgique pour la conception et le déploiement de la Livebox, sa passerelle DOCSIS 3.1 hybride fibre coaxial (HFC) de dernière génération et de son répéteur Wi-Fi 6 Booster. La Livebox permettra également à Orange Belgique de lancer une nouvelle offre Boost Giga à 1 gigabit/seconde (Gbps) avec une couverture nationale de 95% d'ici mi-2024. Basée sur le nouveau fleuron du portefeuille DOCSIS de Vantiva et spécialement conçue pour Orange Belgique, la Livebox est la passerelle HFC la plus avancée et la plus durable sur le marché des particuliers et des entreprises avec une solution Wi-Fi 6 complète.

« La Livebox témoigne de l'engagement d'Orange Belgique en faveur de l'innovation et d'une expérience numérique de qualité supérieure », explique Philippe Toussaint, Chief Technology Officer Fixed Network chez Orange Belgique. « En partenariat avec Vantiva , le leader du secteur des technologies DOCSIS 3.1, RDK et Wi-Fi, nous avons développé un modem basé sur une technologie de pointe et alimenté par le logiciel ouvert RDK-B mondialement reconnu. Avec ses capacités multi-gigabit, il établit de nouvelles références en matière de connectivité et ouvre un monde d'expériences à haute valeur ajoutée pour nos clients grand public et professionnels . »

« Orange Belgique s'engage pleinement à offrir à ses clients ce qu'il y a de mieux, avec des solutions personnalisées pour répondre aux besoins uniques de chacun d'entre eux », ajoute Christophe Dujardin, Chief Consumer Officer chez Orange Belgique. « Grâce à la Livebox, nos clients peuvent profiter d'une expérience gigabit de pointe à la maison, avec des options de vitesse accrue comme Boost Giga, l' I nternet le plus rapide disponible avec des vitesses de 1 Gbps. Ce modem est également un symbole de notre engagement commun pour un avenir plus vert et une réponse à la demande croissante de produits durables. »

La Livebox, basée sur le logiciel ouvert RDK-B, est compatible multi-gigabit, grâce à la dernière génération de micro-processeur DOCSIS 3.1 et dispose d'un port Ethernet 2.5 Gbps intégré. La Livebox, incluant un Wi-Fi 6 avancé, est conçue en forme de tour qui optimise les performances Wi-Fi pour connecter tous les appareils de la maison. La passerelle bénéficie également de la technologie EasyMesh et le nouveau répéteur Wi-Fi Booster pour une extension parfaitement fluide du service Wi-Fi.

En outre, la passerelle et les modules Wi-Fi Booster ont été conçus pour réduire l'empreinte carbone, car ils sont faciles à remettre à neuf, fabriqués à partir de plastique recyclé à 95 %, excluent les plastiques à usage unique et sont emballés avec du carton recyclé.

Ce projet est une preuve supplémentaire de l'engagement de Vantiva en faveur du développement durable, comme en témoigne la médaille de platine qui lui a été décernée pour la deuxième année consécutive par EcoVadis, l'une des principales agences d'évaluation de la responsabilité sociale des entreprises dans le monde. Vantiva s'est classée parmi les 1 % d'entreprises les mieux notées au monde par l'agence et parmi les 2 % d'entreprises les mieux notées au monde par S&P Global.

« Nous sommes très heureux de collaborer avec Orange Belgique, une entreprise résolument tournée vers l'avenir et qui continue à fournir un service exceptionnel et des solutions sur mesure à ses clients, ce qui a toujours été la clé de son succès », déclare Mercedes Pastor, Vice-Présidente senior de la Global Customer Unit chez Vantiva. « Ce partenariat illustre avec force l'innovation et l'engagement en faveur de l'excellence qui caractérisent Vantiva . Grâce à nos équipes dédiées dans nos centres de R&D en Belgique et en France, la Livebox est construite de manière durable et a été spécialement conçue pour répondre aux exigences spécifiques d'Orange Belgique afin d'être pleinement intégrée dans cet écosystème. »

Il s'agit du dernier développement en date dans le cadre de l'engagement permanent de Vantiva à fournir des technologies ouvertes et innovantes aux fournisseurs de services réseau (NSP) du monde entier. L'objectif ultime est d'aider les opérateurs à offrir aux consommateurs une connectivité fluide et des expériences de divertissement haut de gamme en créant les meilleurs équipements pour les locaux des clients et en s'associant avec les entreprises les plus innovantes de l'écosystème de la maison connectée.

À propos de Vantiva

Repoussons les limites

Les actions Vantiva sont admises à la négociation sur le marché réglementé d'Euronext Paris (VANTI) et sont négociables sous forme d'American Depositary Receipts (ADR) aux États-Unis sur le marché OTC Pink (TCLRY).

Vantiva, auparavant connue sous le nom de Technicolor, a son siège à Paris, en France. Société indépendante, elle est un leader technologique mondial dans la conception, le développement et la fourniture de produits et solutions innovants qui connectent les consommateurs du monde entier aux contenus et aux services qu'ils aiment – que ce soit à la maison, au travail ou dans d'autres espaces intelligents. Vantiva s'est également forgé une solide réputation dans l'optimisation des performances de la supply chain en tirant parti de son expertise de plusieurs décennies dans la fabrication de haute précision, la logistique, l'exécution de commandes et la distribution. Présente sur le continent américain, en Asie-Pacifique et dans la région EMEA, Vantiva est reconnue comme un partenaire stratégique par des entreprises de premier plan dans diverses industries, notamment celles des opérateurs télécoms, des éditeurs de logiciels et des créateurs de jeux vidéo, et ce depuis plus de 25 ans. Les relations du groupe avec l'industrie du film et du divertissement remontent elles à plus de 100 ans, grâce à la fourniture de solutions globales à ses clients.

Vantiva s'engage à respecter les normes les plus strictes en matière de responsabilité sociale des entreprises et de développement durable dans tous les aspects de ses activités.

Pour plus d'informations, consultez vantiva.com et suivez Vantiva sur LinkedIn et Twitter .

R elations presse Vantiva Image 7 pour Vantiva

press.relations@vantiva.net vantiva.press@image7.fr

A propos d'Orange Belgique

Orange Belgium est l'un des principaux opérateurs de télécommunications sur le marché belge, avec un chiffre d'affaires de 1 391 millions d'euros en 2022 et plus de 3 millions de clients au 31 décembre 2022, ainsi qu'au Luxembourg, via sa filiale Orange Communications Luxembourg. En tant qu'acteur convergent, il fournit des services de connectivité de nouvelle génération aux clients résidentiels et professionnels par le biais de réseaux mobiles multi-gigabits, de réseaux câblés et de réseaux de fibre optique, liés également à l'internet des objets (IoT). Son réseau mobile performant est équipé des dernières technologies et bénéficie d'investissements continus. En tant qu'opérateur responsable, Orange Belgium investit également pour réduire son empreinte écologique et promouvoir des pratiques numériques durables et inclusives.

Orange Belgique est une filiale du groupe Orange, présent dans 26 pays avec une base totale de 287 millions de clients dans le monde au 31 décembre 2022. Le groupe est également l'un des principaux fournisseurs de services informatiques et de télécommunications aux entreprises multinationales sous la marque Orange Business.

Orange Belgique est cotée à la Bourse de Bruxelles (OBEL).

Pour plus d'informations sur internet et sur votre mobile : corporate.orange.be , www.orange.be ou suivez-nous sur Twitter : @pressOrangeBe.



Orange et tout autre nom de produit ou de service Orange inclus dans ce document sont des marques commerciales d'Orange ou d'Orange Brand Services Limited .

Annelore Marynissen – annelore.marynissen@orange.com +32 (0)479 01 60 58

Sven Adams – sven.adams@orange.com +32 (0)486 36 47 22

Margaux Vigneron – margaux.vigneron@orange.com +32 (0)472 22 22 09

press@orange.be

