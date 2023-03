Vantiva: Resultats 2022

Communiqué de presse

Résultats 2022

VANTIVA DEPASSE SES OBJECTIFS

L’EBITDA AJUSTE ATTEINT 161 MILLIONS D’ EUROS ( + 20 M ILLIONS )

UN ROBUSTE FCF 1 POSITIF DE 8 8 MILLION S D’ EUROS (+ 200 MILLION S )

GUI DANCE 2023 MAI N TENUE

Paris (France), 9 mars 202 3 – Vantiva (Euronext Paris: VANTI; OTCQX: TCLRY) annonce ses résultats financiers pour l’année 2022. Ces résultats ont été approuvés par le conseil d’administration aujourd’hui.

Les procédures d’audit sur les comptes consolidés ont été effectuées et le rapport de certification sera émis après finalisation de la vérification du rapport de gestion et des diligences relatives au format électronique ESEF des comptes 2022.

Les montants 2021 ont été retraités afin de prendre en compte la comptabilisation des activités de licences de marques et de Technicolor Creative Studios en activités cédées.

Les résultats de l’exercice 2022 ont dépassé les objectifs fixés dans un environnement difficile .

Le chiffre d’affaires progresse de 23, 4 % et a at teint 2 776 million d’euros (+ 11 , 4 % à taux de change constants ) .

L’EBITDA ajusté s’élève à 161 millions d’euros (+ 1 4 , 3 %), soit un taux de marge de 5 , 8 % du chiffre d’affaires (6 , 3 % en 202 1 ).

L’ EBITA ajusté augmente de 3 9,7 % à 55 million s d’euros (contre 39 million s d’euros en 2021 ).

55 (contre 39 Le résultat net des activités poursuivies est une perte de 529 millions d’euros , après une contribution négative des résultats mis en équivalence de 311 millions d’euros résultant de la dépréciation de la valeur des titres TCS.

Le résultat net du groupe est positif de 151 millions d’euros après prise en compte d’un profit de 6 80 millions d’euros des « activités arrêté e s » provenant principalement de la d istribution de s actions de TCS.

Les investissements ont augmenté de 1 5,4 % pour atteindre 80 millions d’euros.

Le flux de trésorerie disponible , avant frais financiers et impôts est positif de 88 millions en amélioration de 200 millions d’euros par rapport à 2021 .

A la fin de l’exercice, Vantiva dé tie nt des liquidités à hauteur de 167 millions d’euros et la ligne de crédit de 125 millions de dollars est non tirée .

La dette nette totale (hors location d’actifs) s’élève à 216 millions d’euros ( en nominal ) .





Luis Martinez-Amago, D irecteur g énéral, a déclaré :

« Nos résultats montrent que Vantiva a dépassé ses engagements vis-à-vis du marché avec une bonne performance financière dans un environnement difficile. Ceci est le résultat de la transformation de l’entreprise que nous avons mis en œuvre ces dernières années. Notre proximité avec nos fournisseurs et nos clients est aussi un facteur fondamental de cette performance opérationnelle.

Les excellents résultats de 2022 sont un jalon de plus de notre ambitieuse stratégie , que nous allons continuer à déployer. Nous restons concentrés sur nos activités principales tout en investissant dans des activités de croissance. Nous continuons à recruter de nouveaux talents clés qui vont contribuer à l’exécution de nos plans moyen et long terme.

Concernant 2023, alors que nous constatons une amélioration de la chaine logistique et de la disponibilité des composants, nous observons également des signes d’incertitudes grandissantes concernant la situation de l’inflation, qui affectent la confiance des consommateurs. Cette situation créée de l’incertitude sur la demande pour cette année.

Nous continuons donc à travailler étroitement avec nos clients et fournisseurs afin de pouvoir réagir sans délais aux fluctuations du marché et respecter nos engagements vis-à-vis d’eux et de nos autres parties prenantes. Cela pris en compte, nous sommes confiants sur notre capacité à atteindre notre guidance 2023 » .

I- Points clés 202 2 et perspectives 2023





En millions d’euros, activités p oursuivies 202 2 202 1 Taux de change reéls Taux de change constants Chiffre d’affaires 2,776 2,250 23. 4 % 11.4 % EBITDA ajusté 161 141 1 4 ,3 % 3. 7 % En % du chiffre d’affaires 5.8% 6. 3% ( 4 6 b ps ) ( 4 3 bps ) EBITA ajusté 55 39 3 9.7 % 2 8.2 % F lux de trésorerie disponible avant frais financiers et impôts 88 (112) 200 187

Points clés 2022

La croissance du groupe a été alimentée par des volumes en progression pour les produits « haut débit » grâce au succès de nos offres Fibre et Wi Fi6, des hausses de prix pour compenser partiellement l’inflation et une amélioration du mix-produit pour la division Maison Connectée. La division Solutions Logistiques a été pénalisée par une baisse de la demande de disques optiques, toutefois contre une base de comparaison élevée.

Le chiffre d’affaires de Vantiva s’est élevé à 2 776 millions d’euros en progression de 23,4% (+11,4% à taux de changes constants). Maison Connectée a contribué pour 2 120 millions, soit une hausse de 37,3% (+23,3% à taux de changes constants).

La contribution de Solutions Logistiques a baissé de 6,6% à 655 millions d’euros (-14,3% à taux de changes constants).

La progression de l’EBITDA ajusté provient de l’impact favorable du mix-produit pour Maison Connectée, d’une meilleure compensation de l’inflation que l’année précédente et du strict contrôle des coûts dans les deux activités.

L’EBITDA ajusté du groupe a atteint 161 millions d’euros, soit une progression de 20 millions d’euros par rapport à l’année précédente. La dilution de la marge de 6,3% à 5,8% s’explique par la plus forte contribution de Maison Connectée au total du groupe (+10 points) et une marge brute plus faible en pourcentage du chiffre d’affaires.

La contribution de Maison Connectée est de 135 millions d’euros (contre 103 millions en 2021) et celle de Solutions Logistiques de 56 millions d’euros (contre 67millions en 2021).

Le flux de trésorerie disponible, avant frais financiers et impôts, est de 88 millions d’euros, en amélioration de 200 millions d’euros, largement expliquée par la variation du besoin en fonds de roulement.

Perspectives

La visibilité sur le niveau de la demande pour la Maison Connectée est limitée cette année dans la mesure où les fournisseurs d’accès internet gèrent avec beaucoup de prudence leurs stocks, notamment aux Etats Unis dans un contexte d’incertitudes économiques. Vantiva prévoit une poursuite de la croissance pour les équipements haut débit, mais anticipe une baisse de la demande pour les équipements vidéo.

En conséquence, le chiffre d’affaires de la division est attendu en baisse, mais sur une référence élevée après la forte performance de l’an dernier.

Pour Solutions Logistiques, l’activité devrait rester sur la même tendance que l’an dernier : baisse naturelle de la demande pour les disques optiques, et hausse du chiffre d’affaires pour les « activités de croissance ». La hausse de la capacité de production de disques vinyles devrait être l’un des principaux facteurs de croissance dans ce domaine. Globalement, une légère baisse de chiffre d’affaires est attendue pour la division.

Le management anticipe également un environnement inflationniste persistant. Cependant, grâce à son efficacité opérationnelle et en dépit de ce contexte, le groupe est confiant sur l’atteinte des objectifs suivants pour 2023 :

EBITDA > €140 millions d’euros

EBITA > € 45 millions d’euros

FCF (1) > €50 millions d’euros

(1) Avant frais financiers et impôts

II- Analyse par division – Faits m arquants des résultats 2022





Maison Connectée

Répartition du chiffre d’affaire s par produits

En millions d’euros 202 2 2021 Taux de change reéls Taux de change constants Chiffre d’affaires 2 120 1 544 37 , 3% 23 , 3 % Dont Haut debit 1 , 598 996 60 , 5 % 43 , 4 % Video 522 548 - 4 , 9 % - 13 , 3 % EBITDA ajusté 135 103 30 , 6 % 19 , 5 % En % du chiffre d’affaires 6 , 3% 6 , 7%

La contribution de la division Maison Connect ée a représenté 76% du chiffre d’affaires du groupe (contre 69% en 2021) avec 2 120 millions d’euros, soit une hausse de 37.3%. A taux de change constant la progression aurait été de +23.3% par rapport à 2021. Elle résulte de l’effet combiné de l’effet prix et mix produit qui a pesé plus que la baisse des volumes. Les produits haut débit ont été le moteur de la croissance du chiffre d’affaires, représentant 75% de l’activité contre 64% l’année précédente.

Globalement, les volumes de la division ont baissé 4,4% largement en raison du recul de la demande en Asie Pacifique, notamment en Inde, et pour les équipements d’entrée de gamme vidéo.

L'EBITDA ajusté de la division a représenté 84% du total du groupe contre 73% en 2021. Il s’est élevé à 135 millions d’euros pour 2022 contre 103 millions en 2021, soit 6,3% du chiffre d’affaires (6,7% en 2021). Malgré la progression en valeur absolue, la marge d’EBITDA a baissé de 32 points de base par rapport à l’année précédente. La raison principale est l’impact dilutif des mesures mises en œuvre pour contrer l’inflation qui apportent du chiffre d’affaires additionnel, mais sans contribution à la marge.

S olutions L ogistiques

Chiffre d’affaires et EBITDA

En millions d’euros 202 2 2021 Taux de change reéls Taux de change constants Chiffre d’affaires 655 701 -6 , 6 % -14 , 3 % EBITDA 56 67 - 15 ,5 % -21,7 % En % du chiffre d’’affaires 8 , 6 % 9 , 5 %

L e chiffre d’affaire s de la divi sion S olutions L ogistiques s’établit à 655 millions d’euros en 2022, en repli de 6,6% par rapport à 2021. A taux de changes constants la baisse aurait été de 14,3%. Au-delà du déclin structurel de l’activité disque optique, la performance de l’année a été sévèrement impactée par la chute des commandes d’un de nos grands clients et par une base de comparaison élevée. Les activités de distribution et de transport ont également fléchi sur l’exercice. Bien qu’en croissance, les autres activités n’ont pas pu compenser totalement ce recul. Le groupe a démarré avec succès la production de disques vinyles et a produit plus de 2 millions d’albums cette année. La performance a toutefois été pénalisée par une entrée en production des nouvelles presses pour vinyle plus lente que prévue en raison de retards de livraison qui ont empêché le groupe de répondre à la forte demande.

L’ EBITDA ajusté de la division s’est élevé à 56 millions d’euros (contre 67 millions en 2021) représentant 8,6% du chiffre d’affaires contre 9,5% en 2021. Le repli de la marge résulte principalement de volumes plus faibles pour les disques optiques, la distribution et les transports et ce, malgré la progression des activités de croissance. La baisse de l’EBITDA ajusté a toutefois été atténuée par la poursuite des effets du plan de réduction des coûts initié en 2020 et par la première contribution de l’activité vinyles. De plus, le groupe a rapidement mis en œuvre des mesures supplémentaires d’ajustement des structures pour limiter l’impact de la baisse du chiffre d’affaires.

Corporate & Autres

En millions d’euros 202 2 2021 Taux de change reéls Taux de change constants Chiffre d’affaires 1 5 -75.5% -75.5% EBITDA ajusté (30) (29) - 3.5 % ns En % du chiffre d’affaires ns ns

Corporate & Autres a enregistré un chiffre d’affaires de 1 million d’euros contre 5 millions d’euros en 2021 en raison de la vente des activités de licences de marques, intervenue en mai 2022.

L’EBITDA ajusté s’élève à -30 millions, en ligne avec le montant de l’an dernier qui était de -29 millions d’euros. Il s’explique principalement par les frais de fonctionnement des services centraux.

III- Analyse du compte de résultat





Compte de résultat

In € million 202 2 2021 Taux de changes reéls Taux de changes constants Chiffre d’affaires des activités poursuivies 2,776 2, 250 23 , 4 % 11 , 4 % EBITDA ajusté des activités poursuivies 1 61 141 14 ,3 % 3 ,7 % % du chiffre d’affaires 5 , 8 % 6 , 3 % 4 6 bps 4 3 bps D&A & provisions 1 (hors amortissements des incorporels issus des acquisitions) (106) (101) 4 , 6 % - 5 , 6 % EBITA ajusté des activités poursuivies 55 39 3 9,7 % 2 8,2 % % du chiffre d’affaires 2 , 0 % 1 ,7 % na n a Amortissements des incorporels issus des acquisitions (31) (30) 3 , 5 % - 7 , 5 % Elements non-récurrents (35) (23) 5 2,3 % 39 ,2 % EBIT des activités poursuivies (1 1 ) (13) n a na % du chiffre d’affaires -0 , 4 % -0 , 6 % n a na Produits (charges) financiers (177) (117) 51,8 % 48,4 % Impôt sur les résultats (30) (14) n s ns Contribution des mises en équivalence (311) 0 n s ns Résultat net activités poursuivies ( 529 ) (1 43 ) n s n s Résultats des activités arrêtées ou en cours de cession 680 4 n s ns Résultat net de l’exercice 151 (14 0 ) n s n s

1 Provisions pour risques, litiges et garanties

Le chiffre d’affaires 202 2 atteint 2 776 millions d’euros, soit une progression de 23,4% (+11,4% à taux de change constants). Les Etats-Unis restent le premier maché du groupe avec 58% du chiffre d’affaires contre 52% l’année précédente. La forte hausse de Maison Connectée (+37,3%) a été tirée par, l’Amérique du nord, les produits « haut débit » et un impact devises favorable. Elle a plus que compensé la baisse du chiffre d’affaires de Solutions Logistiques (-6,6%), pénalisée par une chute de la demande de disques optiques.

L’ EBITDA ajusté s’est élevé à 161 millions d’euros, en hausse de 14,3% et de 3,7% à taux de change constants). La marge d’EBITDA a baissé de 46 points de base pour s’établir à 5,8% du chiffre d’affaires. Ce repli reflète le léger recul de la marge des deux divisions ainsi que le plus fort poids de Maison Connectée dans le total du groupe puisque Maison Connectée génère une marge plus faible en pourcentage que Solutions Logistiques.

L’ EBITA de 55 millions d’euros représente une amélioration sur l’année de 16 millions qui provient de la hausse de l’EBITDA et d’une progression modérée des amortissements et provisions. La marge a progressé de 23 points de base par rapport à 2021 et a atteint 2,0% du chiffre d’affaires.

L’amortissement des incorporels issus des acquisitions est presque stable à -31 millions d’euros.

Les éléments non récurrents s’expliquent par :

l es co û ts de restructuration de -17 millions d’euros, contre -31 millions en 2021, en raison du quasi achèvement du programme « Panorama » d’optimisation des coûts lancé en 2020,

de -17 millions d’euros, contre -31 millions en 2021, en raison du quasi achèvement du programme « Panorama » d’optimisation des coûts lancé en 2020, l es autres produits et charges montrent une charge de -13 millions d’euros provenant de litiges et de dépréciations, contre un produit de 10 millions d’euros l’année précédente expliqué par les cessions réalisées,

montrent une charge de -13 millions d’euros provenant de litiges et de dépréciations, contre un produit de 10 millions d’euros l’année précédente expliqué par les cessions réalisées, l es pertes de valeurs sur les actifs non courants pour -5 millions d’euros contre -2 millions en 2021





L’ EBIT est négatif de -11 millions d’euros et se compare à une perte de -13 millions en 2021.

Le résultat financier s’élève à -177 millions d’euros pour 2022 qui se compare à -117 millions l’année précédente. Environ la moitié de ce montant provient des coûts du remboursement anticipé de la dette intervenu avant la réalisation du Spin-Off. La charge d’intérêts de la dette (hors location d’actifs) s’est élevée à -84 millions d’euros et comprend pour 9 mois la part de la dette allouée à TCS au moment du Spin-Off

L’ impôt sur les résultats s’élève à -30 millions d’euros contre -14 millions en 2021..

Le résultat mis en équivalence est une perte de -311 millions d’euros expliquée principalement par la dépréciation de la valeur de la participation de 35% dans TCS.

Le résultat net des activités poursuivies pour l’exercice s’établit ainsi à -529 millions d’euros contre -143 millions en 2021.

Le résultat des ac t ivités arrêtées montre un profit de 680 millions d’euros en raison du gain enregistré sur la valorisation de TCS lors du Spin-Off.

Le résultat net du groupe est un profit de 151 millions d’euros contre une perte de -140 millions l’année précédente.

Analyse d u flux de t résorerie et de la dette

En millions d’euros 202 2 2021 Taux de change réels Taux de change constants EBITDA ajusté des activités poursuivies 16 1 141 14 , 3 % 3,7 % Investissements (80) (69) -11 Charges non récurrentes (impact cash) (50) (85) 35 Variation du BFR et des autres actifs et dettes 57 (98) 155 Flux de trésorerie disponible avant frais financiers et impôts 88 ( 1 12 ) na na





31/12/2022 31/12/2021 Dette nominale brute (incluant les dettes de loyers) 449 1,306 Trésorerie et équivalent de trésorerie (167) (196) Dette nominale nette (non IFRS) 28 2 1 110 Adjustments IFRS (19) (71) Dette financière nette (IFRS) 26 3 1 039

Le Flux de trésorerie disponible passe de -112 millions d’euros à +88 millions. Cette forte amélioration provient de la progression de l’EBITDA (+20 millions), de moindres décaissements pour les restructurations (+39 millions) et de la variation du besoin en fonds de roulement (+155 millions) tandis que les investissements progressaient de 11 millions d’euros.

La variation d u besoin en fonds de roulement s’explique principalement par l’impact négatif d’un changement, en 2021, des conditions de paiement avec les partenaires de Maison Connectée et par une augmentation de l’affacturage en 2022.

Les engagements pour retraites baissent de 66 millions d’euros grâce principalement à un effet actuariel positif de 49 millions et aux paiements réalisés pour 27 millions d’euros.

Les décaissements pour les restructurations se sont élevés à -22 millions d’euros contre -61 millions d’euros. Cette forte baisse provient de la fin du plan d’optimisation des coûts lancés en 2020 .

Les investissements ont atteint -80 millions d’euros (+11 millions). La majorité est constituée de la capitalisation de la R&D. Cette croissance reflète l’importance accordée par le groupe à l’innovation afin de continuer à fournir des solutions technologiques de pointe.

La position de liquidité s à la fin de décembre 2022 était de 167 millions d’euros contre 196 millions un an plus tôt.

La dette nette nominale à la fin de l’année s’élevait à 282 millions d’euros à la suite du refinancement mis en place au moment du Spin-Off.

En norme IFRS, la dette nette était de 263 millions d’euros au 31 décembre 2022.

Evènement post clôture

Technicolor Creative Studios a annoncé le 8 mars 2023, avant ouverture du marché, avoir conclu un accord de principe avec ses principaux actionnaires et prêteurs. Vantiva soutient cet accord. Pour plus d’informations, vous pouvez vous référer au communiqué de presse de TCS, disponible sur leur site web.

Annexes

D étails de la dette

En million s d’euros

Ligne Characteristiques Nominal Montant IFRS Taux Nominaux Taux IFRS Barclays Cash: Euribor 3M + 2.50% & PIK 250 240 7,5% 11,8% Angelo Gordon Cash: Euribor 3M + 4.00% & PIK 125 117 11,0% 16,1% Wells Fargo 8.75% 0 0 9,5% 9,5% Engagements de location 66 66 12,2% 12,2% Crédit bail 1 1 2,5% 2,5% Other 7 7 0,0% 0,0% Dette totale 4 48 43 0 9 , 1% 12 , 8 % Cash & Equivalents 167 167 Dette nette 282 263

Impact IFRS 16

Année 20 22 (incl IFRS 16) A nnée 20 22

(excl. IFRS16) IFRS16 impact (en millions d’euros)



A taux réels A taux réels A taux réels Chiffre d’affaires 2 776 2 776 +0 EBITDA ADJ 161 1 32 + 2 9 EBITA 55 50 + 5 Cash Flow opérationnel 59 31 + 28 FCF avant frais financiers et imp ô ts 88 59 + 29 FCF après frais financiers et impôts 6 ( 16 ) + 21

Appendix 3 – Reconciliation des indicateurs

En complément des résultats publiés, et pour permettre une meilleure comparabilité de l’évolution de la performance opérationnelle en 2022 par rapport à 2021, Vantiva présente un ensemble d’indicateurs ajustés qui excluent les éléments suivants tels que présentés dans le compte de résultat et états financiers consolidés du groupe:

coûts de restructurations nettes;

charges nette de dépréciation d’actifs;

autres produits et charges (autres éléments non récurrents).









En millions d’euros 202 2 202 1 Variation 1 EBIT des activités poursuivies (1 1 ) ( 13 ) 2 Charges de restructurations, nettes (17) (31) 1 3 Gains (pertes) de valeurs sur les actifs opérationnels non-récurrents (5) (2) ( 3 ) Autres produits (charges) (13) 10 ( 2 3 ) Amortissements des incorporels issus des acquisitions (31) (30) ( 1 ) EBITA ajusté des activités poursuivies 55 39 1 6 Amortissements et dépréciations (“D&A”) 2 (106) (101) ( 5 ) EBITDA ajusté des activités poursuivies 161 1 41 20 1 V ariation à taux de c hanges réels 2 hors amortissements des incorporels issues des acquisitions , et y compris les provisions (risques, litiges, et ga ranties)

La ligne « EBITDA ajusté » correspond au résultat des activités poursuivies avant impôt et résultat financier net excluant notamment les autres produits et charges, les dépréciations et les amortissements (y compris l’impact des provisions pour risques, garanties ou litiges.

La ligne « EBITA ajusté » correspond au résultat des activités poursuivies avant impôt et résultat financier net, excluant notamment les autres produits et charges et les dépréciations des éléments de PPA.

Avertissement

Déclarations Prospectives

Ce communiqué de presse contient certaines déclarations qui constituent des « déclarations prospectives », y compris notamment les énoncés annonçant ou se rapportant à des événements futurs, des tendances, des projets ou des objectifs, fondés sur certaines hypothèses ainsi que toutes les déclarations qui ne se rapportent pas directement à un fait historique ou avéré. Ces déclarations prospectives sont fondées sur les anticipations et convictions actuelles de l'équipe dirigeante et sont soumises à un certain nombre de risques et incertitudes, en conséquence desquels les résultats réels pourraient différer sensiblement des résultats prévisionnels évoqués explicitement ou implicitement par les déclarations prospectives. Pour obtenir plus d'informations sur ces risques et incertitudes, vous pouvez consulter les documents déposés par Technicolor auprès de l’Autorité des marchés financiers. Le Document d’enregistrement universel 2021 a été déposé auprès de l’Autorité des marchés financiers le 5 avril 2022 sous le numéro D-22-0237 et une actualisation au Document d’enregistrement universel 2021 a été déposée auprès de l’AMF le 29 avril 2022 sous le numéro D-22-0237-A01.

###

A propos de Vantiva

Repoussons les Limites

Les actions Vantiva sont admises à la négociation sur le marché réglementé d'Euronext Paris (VANTI) et sont négociables sous forme d'American Depositary Receipts (ADR) aux États-Unis sur le marché OTC Pink (TCLRY).

Vantiva, auparavant connu sous le nom de Technicolor a son siège social à Paris, en France. C’est une société indépendante et un leader technologique mondial pour la conception, le développement et la fourniture de produits et de solutions innovants. Ceux-ci connectent les consommateurs du monde entier aux contenus et aux services qu'ils aiment, que ce soit à la maison, au travail ou dans d'autres espaces intelligents. Vantiva s'est également forgé une solide réputation dans l'optimisation des performances de la chaîne d'approvisionnement en tirant parti de son expertise de plusieurs décennies dans la fabrication de haute précision, la logistique, l'exécution et la distribution. Présente sur le continent américain, en Asie Pacifique et dans la région EMEA, Vantiva est reconnue comme un partenaire stratégique par les entreprises leaders de divers secteurs verticaux, notamment les fournisseurs de services réseau, les sociétés de logiciels et les créateurs de jeux vidéo depuis plus de 25 ans. Vantiva s'engage à respecter les normes les plus strictes en matière de responsabilité sociale des entreprises et de durabilité dans tous les aspects de ses activités.

Pour plus d'informations, veuillez consulter le site www.vantiva.com et nous suivre sur LinkedIn et Twitter .

Presse :

vantiva.press@image7.fr Relations investisseurs :

i nvestor.relations@ vantiva.net





1 Avant intérêts et taxes

Pièce jointe