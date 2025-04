Communiqué de Presse

Vantiva finalise la vente de son activité Solutions Logistiques

à un fonds géré par Variant Equity

Paris – Le 1 er avril 2025 – Vantiva (Euronext Paris : VANTI) , leader mondial des technologies de connectivité, a finalisé la vente de son activité Solutions Logistiques (SCS) à un fonds géré par Variant Equity. Cette transaction représente une étape clé dans la stratégie de Vantiva visant à se recentrer sur son activité principale, la Maison Connectée.

SCS, leader mondialement reconnu dans les domaines de la fabrication de précision, de la distribution et des solutions de chaîne d’approvisionnement pour les secteurs des médias et divertissements ainsi que des biens de consommation, continuera à opérer en tant qu’entité indépendante sous la propriété de Variant Equity. À l’avenir, l’entreprise se déploiera sous un nouveau nom, Conectiv .

Vantiva tient à remercier chaleureusement l’équipe SCS pour son dévouement et sa contribution durant ces années et lui souhaite beaucoup de succès dans cette nouvelle étape de son développement.

À propos de Vantiva

Repoussons les limites

Vantiva (Euronext Paris : VANTI) est un leader technologique mondial dans le domaine des équipements domestiques (CPE). Depuis plus de 130 ans, Vantiva, autrefois connue sous le nom de Technicolor, développe des solutions qui connectent les consommateurs du monde entier aux contenus et services les plus importants pour eux. Aujourd’hui, l’entreprise continue de redéfinir la connectivité grâce à des systèmes intelligents qui font référence dans le haut-débit, la vidéo et l’IoT (Internet des Objets), transformant la façon dont chacun vit, travaille et interagit avec les autres.

Vantiva associe une approche centrée sur le client avec des décennies d'expertise en développement logiciel, en conception de matériel électronique et en gestion de la chaîne d'approvisionnement, afin d’offrir des solutions de haute qualité à grande échelle. Ces compétences font de Vantiva un partenaire de confiance pour les principaux opérateurs télécoms dans le monde, ainsi que pour toutes les entreprises clientes et les consommateurs à travers la planète.

L’engagement fort de Vantiva en matière de durabilité et ses pratiques commerciales responsables ont été récompensées par plusieurs médailles d’or et de platine délivrées par EcoVadis, qui a salué ses performances environnementales et sociales, et a placé Vantiva parmi le top 2 % des organisations de son secteur évaluées à l'échelle mondiale.

Basée à Paris, avec des sièges régionaux en Australie, au Brésil, en Chine, en Inde, en Corée du Sud, au Royaume-Uni et aux États-Unis, l'entreprise répond aux besoins d’une clientèle internationale diversifiée. L'acquisition de la division Home Networks de CommScope en janvier 2024 a renforcé Vantiva dans son engagement sans relâche au service de l'innovation.

Pour plus d'informations, consultez vantiva.com et suivez Vantiva sur LinkedIn et X (Twitter) .

Contacts

Relations presse Vantiva Image 7 pour Vantiva

press.relations@vantiva.com vantiva.press@image7.fr

Relations Investisseurs Vantiva

investor.relations@vantiva.com

À propos de Variant Equity

Fondée en 2017, Variant Equity est une société de capital-investissement basée à Los Angeles qui réalise des investissements de contrôle dans des reprises d'entreprises et des transactions opérationnellement intensives similaires dans une large gamme d'industries, y compris le transport et la logistique, la technologie et les services aux entreprises. L'approche d'investissement de la société se concentre sur les entreprises qu'elle croit être les mieux adaptées pour atteindre leur plein potentiel en tant qu'entreprises indépendantes grâce au déploiement des ressources opérationnelles et technologiques de Variant. Pour plus d'informations, visitez variantequity.com .

