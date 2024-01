Communiqué de Presse

Vantiva finalise l’acquisition

de l’activité « Home Networks » de CommScope

Ce rapprochement consolide la position de leadership de Vantiva

sur le marché mondial de la maison connectée

Paris – Le 9 janvier 2024 – Vantiva (Euronext Paris: VANTI), un leader technologique mondial permettant aux fournisseurs de services réseau (NSP) de connecter les consommateurs du monde entier, annonce ce jour la finalisation de l’acquisition de CommScope Home Networks.

C’est un véritable changement de dimension qui s’est opéré pour Vantiva avec l’acquisition de la division réseaux domestiques de CommScope. La réunion des deux acteurs majeurs du marché de la maison connectée permettra à Vantiva d’améliorer la rentabilité du groupe, d’élargir considérablement son portefeuille de clients et de consolider sa capacité d’innovation, renforçant ainsi la présence de Vantiva sur le marché mondial des équipements domestiques (CPE).

« Cette acquisition est une étape clé dans le développement du groupe. Elle s’inscrit dans la continuité de tout ce que nous avons accompli depuis un an. Je tiens à remercier tous nos employés pour leur engagement et leur dévouement, et je souhaite la bienvenue à nos nouveaux collègues venus de CommScope avec qui nous avons hâte de travailler. L’intégration de la division Home Networks se fera aussi au bénéfice de nos clients en accélérant nos innovations, augmentant notre capacité d’approvisionnement et de service, et en nous permettant de servir des nouvelles géographies », déclare Luis Martinez-Amago, Directeur général de Vantiva.

« Nous sommes très satisfaits de conclure cette transaction et de devenir actionnaire de Vantiva. Nous sommes convaincus que cette combinaison permettra à Vantiva de poursuivre sa croissance et de devenir un leader du secteur », a commenté Chuck Treadway, Président-Directeur général de CommScope.

Vantiva est également heureux d’annoncer de nouvelles nominations au Conseil d’administration de la société : de CommScope Holding Company, Inc. en qualité d’Administrateur, dont la représentation sera assurée par Krista Bowen, ainsi que celle d’Angelo, Gordon & Co. L.P. comme Administrateur.

L’acquisition de la division réseaux domestiques « Home Networks » de CommScope par Vantiva a été rémunérée par une participation de 25% du capital totalement dilué de Vantiva provenant de l’augmentation de capital réservée qui a été autorisée par l’Assemblée générale mixte du 19 décembre 2023. De plus, CommScope pourrait recevoir un complément de prix d’un montant cumulé maximum de 100 millions de dollars, en cas d’atteinte par Vantiva (au périmètre post acquisition) d’un EBITDA égal ou supérieur à 400 millions d’euros dans une année fiscale donnée, au cours des cinq années suivant le premier exercice après la conclusion de l’acquisition.

À propos de Vantiva

Repoussons les limites

Les actions Vantiva sont admises à la négociation sur le marché réglementé d'Euronext Paris (VANTI).

Vantiva, auparavant connue sous le nom de Technicolor, a son siège à Paris, en France. Société indépendante, elle est un leader technologique mondial dans la conception, le développement et la fourniture de produits et solutions innovants qui connectent les consommateurs du monde entier aux contenus et aux services qu'ils aiment – que ce soit à la maison, au travail ou dans d'autres espaces intelligents. Vantiva s'est également forgé une solide réputation dans l'optimisation des performances de la supply chain en tirant parti de son expertise de plusieurs décennies dans la fabrication de haute précision, la logistique, l'exécution de commandes et la distribution. Présente sur le continent américain, en Asie-Pacifique et dans la région EMEA, Vantiva est reconnue comme un partenaire stratégique par des entreprises de premier plan dans diverses industries, notamment celles des opérateurs télécoms, des éditeurs de logiciels et des créateurs de jeux vidéo, et ce depuis plus de 25 ans. Les relations du groupe avec l'industrie du film et du divertissement remontent elles à plus de 100 ans, grâce à la fourniture de solutions globales à ses clients.

Avec l'acquisition des réseaux domestiques de CommScope en janvier 2024, Vantiva poursuit son héritage de 130 ans comme un leader mondial du marché de la maison connectée.

Vantiva s'engage à respecter les normes les plus strictes en matière de responsabilité sociale des entreprises et de développement durable dans tous les aspects de ses activités.

Pour plus d'informations, consultez vantiva.com et suivez Vantiva sur LinkedIn et Twitter .

