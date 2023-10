Vantiva : Chiffre d’affaires du troisième trimestre et des neuf premiers mois de 2023

Communiqué de presse

Chiffre d’affaires du troisième trimestre et des neuf premiers mois de 2023

Dans un contexte de faible demande, les prévisions 2023 sont maintenues pour l'Ebitda et Ebita mais ajustées à la baisse pour le free cash-flow (FCF) 1 .

Chiffre d’affaires en recul de 38 % au 3ème trimestre.

Visibilité limitée pour 2024.

Paris (France), le 26 octobre 2023 - Vantiva (Euronext Paris : VANTI) annonce aujourd'hui son chiffre d'affaires non audité pour le troisième trimestre 2023.

Grâce à une efficacité opérationnelle rigoureuse et malgré des conditions de marchés difficiles, les prévisions 2023 sont maintenues pour l'EBITDA et l'EBITA. Le FCF 1 , bien qu’attendu positif, devrait être inférieur aux prévisions, principalement en raison de l'évolution du besoin en fonds de roulement.

Sur une base de comparaison élevée pour Maison Connectée, Vantiva et a enregistré une baisse de 38 % de son chiffre d'affaires au cours du trimestre en raison de la baisse de la demande du marché.

La visibilité pour 2024 est limitée, mais les premières indications montrent qu'il faut faire preuve de prudence quant au développement du marché.

Le chiffre d'affaires du Groupe s'élève à 473 M€ sur le trimestre, en baisse de 38 % (-34 % à taux de change constant).

La Maison Connectée a contribué à hauteur de 339 M€, soit une baisse de 42 % (-37 % à taux de change constant).

La contribution de Solutions Logistiques s'élève à 134 millions d'euros, soit une baisse de 26 % (-22 % à taux de change constant).

Avec l'annonce du projet d'acquisition des activités de CommScope Home Networks, Vantiva a franchi une étape stratégique clé qui devrait changer profondément les perspectives du groupe.

La position de liquidité du groupe au 30 septembre s'élevait à 39 millions d'euros (y compris 16 millions d'euros de facilité de crédit non utilisée). Depuis, un nouveau financement de 85 millions d'euros, à échéance mars 2024, a été signé.

Les prévisions pour l'année restent inchangées pour l'EBITDA ajusté et l'EBITA, mais le FCF 1 , toujours attendu positif, devrait être moins élevé que prévu.

Luis Martinez-Amago, Directeur général de Vantiva, a déclaré :

« Notre solide performance opérationnelle et nos gains d'efficacité continus nous permettent de confirmer nos prévisions d'EBITDA pour l'année. Nous y parvenons sur un marché où la demande de nos clients est plus faible en raison des conditions macroéconomiques générales, comme nous l'avons déjà indiqué précédemment. La performance reste néanmoins dans la fourchette de nos scénarios. Le FCF 1 sera inférieur aux prévisions en raison de décalages de facturations au quatrième trimestre pour la division Maison Connectée.

Nous prévoyons que le marché restera faible en 2024. Cependant, avec l'accord annoncé pour l'acquisition de la division « Home Networks » de CommScope, nous sommes dans une position idéale pour renforcer notre performance opérationnelle du point de vue commercial, et du point de vue de l'efficacité et de la productivité. Nous prévoyons la réalisation d'importantes synergies qui amélioreront notre rentabilité et nos performances au cours des prochaines années. Nous continuons à croire en l'attractivité à moyen et long terme de nos marchés, et nous continuons à investir pour faire de Vantiva un acteur majeur du secteur. »

Revenus du T3 et des 9M 2023





Q3 9M En millions d'euros, activités poursuivies 2023 2022 Variation à taux courant Variation



à taux constant 2023



2022 Variation à taux courant Variation



à taux constant Chiffre d’affaires 473 765 (38)% (34)% 1 511 1 958 (23)% (21)%

T3 2023 Faits marquants

La détérioration de l'environnement économique mondial, ainsi que la hausse de l'inflation et des taux d'intérêt expliquent la forte baisse de la demande sur nos principaux marchés. Cette situation, combinée à des niveaux de stocks élevés, a conduit nos clients à réduire, ou au minimum à reporter, leurs commandes. Les deux divisions ont été fortement touchées par cette tendance négative et ont affiché des revenus en baisse au cours du trimestre sur une base de comparaison élevée. L'évolution du chiffre d'affaires et les décalages de certaines commandes ont pénalisé le développement de notre besoin en fonds de roulement, ce qui a eu un impact négatif sur notre situation de liquidité. Un nouveau financement de 85 millions d'euros, arrivant à échéance en mars 2024, a été mis en place en octobre pour répondre à ce besoin temporaire de liquidités.

Perspectives

Grâce aux efforts continus pour améliorer notre efficacité opérationnelle, et comme le quatrième trimestre est traditionnellement plus fort que le troisième, les prévisions pour l'année entière restent inchangées pour l'EBITDA ajusté et l'EBITA ajusté. Cependant, nous révisons notre objectif de FCF 1 de supérieur à 50 millions d'euros à positif, principalement en raison de l'évolution négative du besoin en fonds de roulement déjà mentionnée.

2024 sera probablement une autre année difficile pour notre secteur, et nous anticipons une performance du groupe (à périmètre inchangé) inférieure à celle de 2023.

Prévisions de résultats 2023 :

EBITDA > 140 millions d'euros Inchangé

EBITA> 45 millions d'euros Inchangé

FCF (1) > 50 millions d'euros > 0 million d'euros



Revue sectorielle du troisième trimestre et des neuf premiers mois de l'année



Maison Connectée Ventilation des revenus par produit Q3 9M En millions d'euros, activités poursuivies 2023 2022 Variation à taux courant Variation à taux constant 2023 2022 Variation à taux courant Variation à taux constant Chiffre d’affaires 339 584 (42,0)% (37,3)% 1 146 1 481 (22,6)% (20,9)% dont haut débit 284 414 (31,5)% (26,2)% 931 1 108 (16,0)% (14,5)% dont vidéo 55 171 (67,8)% (64,5)% 215 373 (42,3)% (40,2)% Les revenus de Maison Connectée représentent 72 % des revenus du groupe sur le trimestre (76 % au T3 22), et s'élèvent à 339 millions d'euros, en baisse de 42 %. A taux de change constant, la baisse aurait été de 37 % par rapport au T3 2022. Comme au cours des trimestres précédents, les activités vidéo ont souffert dans toutes les régions, alors que celle du « haut débit » a affiché une certaine croissance en Amérique latine et dans la région EMEA, mais cela n'a pas suffi à compenser la baisse en Amérique du Nord et dans la région APAC. Cette évolution du chiffre d'affaires résulte d'une baisse de la demande de nos principaux clients en Amérique du Nord, qui font face à un niveau élevé de stocks. Les secteurs de la fibre optique et de la vidéo ont été particulièrement touchés dans la région. En Amérique latine, en particulier au Brésil, le marché a également été relativement faible en raison des conditions économiques défavorables. Toutefois, la forte croissance des produits Fibre a atténué la baisse de la demande pour les produits DOCSIS. Dans la région EMEA, la situation n'a pas été beaucoup plus favorable, avec une forte baisse pour les produits DOCSIS et vidéo, qui n'a pas été entièrement compensée par la forte croissance de la fibre optique. Dans la région APAC, d'une part, l'un de nos grands clients, confronté à un niveau élevé de stocks de passerelles d’accès dans un contexte de baisse de la demande, a ajusté le volume de ses commandes et, d'autre part, la demande d'appareils vidéo en Inde a été faible. La direction ayant anticipé une baisse de la demande, des mesures strictes de contrôle des coûts et d'efficacité ont été mises en place sans délai afin de défendre la rentabilité de l'entreprise. Maison Connectée continue de préparer les prochaines générations d'appareils basées sur les technologies DOCSIS 4.0 et Wi-Fi 7 pour soutenir sa croissance, et remporte ses premiers contrats pour la technologie 5G FWA en Amérique du Nord et en Europe.

Solutions Logistiques Q3 9M En millions d'euros, activités poursuivies 2023 2022 Variation à taux courant Variation à taux constant 2023 2022 Variation à taux courant Variation à taux constant Chiffre d’affaires 134 181 (26)% (22)% 365 476 (23)% (22)% Le chiffre d'affaires de Solutions Logistiques pour le trimestre représente 28% du chiffre d'affaires du Groupe (24 % au T3 22) et s'élève à 134 millions d'euros pour le trimestre, soit une baisse de 26% par rapport au T3 22. A taux de change constant, la baisse aurait été de 22 %. Cette baisse n'est pas seulement due à la tendance structurelle à la baisse affectant l'activité disques optiques, mais aussi à la conjoncture économique qui a pénalisé la consommation. Tous les grands studios ont revu leurs commandes à la baisse, et les volumes de disques ont diminué de 33 % au cours du trimestre. Des hausses de prix ont permis d'atténuer l'impact négatif des volumes sur le chiffre d’affaires. Les volumes de disques vinyles ont augmenté, sans toutefois atteindre les prévisions. Les autres activités de diversification ont également souffert de ce ralentissement général. ### Avertissement : Déclarations prospectives Ce communiqué de presse contient certaines déclarations qui constituent des "déclarations prospectives", y compris, mais sans s'y limiter, des déclarations qui prédisent ou indiquent des événements, des tendances, des plans ou des objectifs futurs, sur la base de certaines hypothèses ou qui ne sont pas directement liées à des faits historiques ou actuels. Ces déclarations prospectives sont fondées sur les attentes et les convictions actuelles de la direction et sont soumises à un certain nombre de risques et d'incertitudes susceptibles d'entraîner une différence matérielle entre les résultats réels et les résultats futurs exprimés, prévus ou sous-entendus dans ces déclarations prospectives. Pour une liste et une description plus complètes de ces risques et incertitudes, veuillez vous référer aux documents déposés par Vantiva auprès de l'Autorité des marchés financiers. Le document d'enregistrement universel 2021 a été déposé auprès de l'Autorité des marchés financiers (AMF) le 26 avril 2023, sous le numéro D-23-0337. ###

À propos de Vantiva Repoussons les limites Les actions Vantiva sont admises à la négociation sur le marché réglementé d'Euronext Paris (VANTI). Vantiva, auparavant connue sous le nom de Technicolor, a son siège à Paris, en France. Société indépendante, elle est un leader technologique mondial dans la conception, le développement et la fourniture de produits et solutions innovants qui connectent les consommateurs du monde entier aux contenus et aux services qu'ils aiment – que ce soit à la maison, au travail ou dans d'autres espaces intelligents. Vantiva s'est également forgé une solide réputation dans l'optimisation des performances de la supply chain en tirant parti de son expertise de plusieurs décennies dans la fabrication de haute précision, la logistique, l'exécution de commandes et la distribution. Présente sur le continent américain, en Asie-Pacifique et dans la région EMEA, Vantiva est reconnue comme un partenaire stratégique par des entreprises de premier plan dans diverses industries, notamment celles des opérateurs télécoms, des éditeurs de logiciels et des créateurs de jeux vidéo, et ce depuis plus de 25 ans. Les relations du groupe avec l'industrie du film et du divertissement remontent elles à plus de 100 ans, grâce à la fourniture de solutions globales à ses clients. Vantiva s'engage à respecter les normes les plus strictes en matière de responsabilité sociale des entreprises et de développement durable dans tous les aspects de ses activités. Pour plus d'informations, consultez vantiva.com et suivez Vantiva sur LinkedIn et Twitter . Contacts Relations investisseurs Vantiva Image 7 pour Vantiva investor.relations@vantiva.com vantiva.press@image7.fr

