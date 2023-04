Vantiva : Chiffre d’affaires du premier trimestre 2023

Communiqué de Presse

Chiffre d’affaires du premier trimestre 2023

Chiffre d’affaires en hausse de 2 , 5 %

GUIDA NCE 2023 CONFIRMEE

Paris (France), 27 avri l 202 3 – Vantiva (Euronext Paris : VANTI ; OTC Pink : TCLRY) annonce aujourd’hui son chiffre d’affaires non audité pour le premier trimestre 2023.

Maison Connectée a montré une solide croissance au premier trimestre, comme attendu , tandis que Solutions Logistiques connaissait une certaine baisse de la demande . Vantiva confirme néanmoins sa guidance pour l’année.

Le chiffre d’affaires du groupe s’élève à 573 millions d’euros pour le trimestre, soit une hausse de 2,5 % (-0,6 % à taux de change constants).

La contribution de Maison Connectée atteint 458 millions d’euros, en progression de 12,1 % (+8,7 % à taux de change constants).

La contribution de Solutions Logistiques est de 115 millions d’euros, en repli de 23,3 % (-25,4 % à taux de change constants).

Vantiva poursuit l’optimisation de son efficacité et de la productivité de toutes ses activités.

Le Groupe confirme sa guidance pour l’année.





Luis Martinez-Amago, Directeur g énéral du G roup e déclare :

« Notre environnement continu d’être exigeant , comme nous l’avions anticipé. Les marchés donnent quelques signes de ralentissement , toutefois nos plans d’ action répondent bien à cette situation et nous continuons à exécuter notre plan commercial . Dans ce contexte , nous nous félicitons de la performance de l a division Maison C onnectée ce trimestre . Quant à l’ activité DVD de notre division Solutions Logistiques, elle a été impactée par un manque de nouveaux titres au cours du trimestre . Néanmoins, a u niveau groupe, Vantiva reste sur sa trajectoire pour atteindre l es objectifs fixés. »

I- C hiffre d’affaires du T 1 2023





En millions d’euros, activités poursuivies T 1 202 3 T 1 202 2 Taux de change



réels Taux de change constants Chiffre d’affaires 573 559 2 , 5 % -0 , 6 %

Points clés d u premier trimestre

La croissance de 2,5 % affichée pour le trimestre résulte d’une performance contrastée des deux activités. Maison Connectée a bénéficié d’une demande toujours soutenue pour le haut débit et la division a publié une croissance de 12,1 % pour la période. La division Solutions Logistiques est cependant confrontée à un environnement plus difficile pour les disques optiques pour lesquels la demande a baissé durant le trimestre. La division a néanmoins poursuivi et développé ses activités de diversification et atténué en partie ce repli, mais le chiffre d’affaires s’établit en repli de 23,3 % pour la période.

Perspectives

Le groupe confirme sa guidance pour l’exercice 2023 :

EBITDA > 140 millions d’euros

EBITA > 45 millions d’euros

FCF (1) > 50 millions d’euros

(1) Avant intérêts et impôts

II- Analyse par division et faits marquants





Maison Connectée

R épartition du chiffre d’affaires par produit

En millions d’euros, activités poursuivies T 1 202 3 T 1 202 2 Taux de change



réels Taux de change



constants Chiffre d’affaires 458 408 12 , 1 % 8 , 7 % Dont par produit Haut débit 381 322 18 , 2 % 14 , 0 % Vidéo 77 86 - 10 , 4 % - 1 0 , 9 %

Le chiffres d’affaires de Maison Connectée s’est élevé à 458 millions d’euros au premier trimestre, en hausse de 12,1 %, et a représenté 80 % du chiffre d’affaires du Groupe (73 % au T1 2022). A taux de change constants, la croissance aurait été de 8,7 %, comparée au T1 2022. Au-delà de l’effet positif de change, l’évolution du chiffre d’affaires résulte d’une croissance mesurée du marché Nord-américain, tiré par le câble et les équipements WiFi 6, ainsi que par la croissance à deux chiffres enregistrée en Europe et de la zone Amérique Latine. La croissance dans ces dernières régions s’explique par de meilleures conditions d’approvisionnement, une forte demande pour les produits fibre haut débit et des contrats avec de nouveaux clients. En revanche, la demande pour les équipements Vidéo a continué de souffrir dans la région Amérique Latine et en Inde.

Solutions Logistiques

En millions d’euros, activités poursuivies T 1 2023 T 1 2022 Taux de change



réels Taux de change constants Chiffre d’affaires 115 150 -23 , 3 % -25 , 4 %

Le chiffre d’affaires de Solutions Logistiques au premier trimestre s’est élevé à 115 millions d’euros et a représenté 20 % de l’activité du Groupe (27 % au T1 2022). Il est en baisse de 23,3 % comparé au T1 2022 et à taux de change constants il aurait été en recul de 25,4 %. Ce repli provient de l’adversité rencontrée par l’activité mature des disques optiques qui a été pénalisée par un nombre limité de nouvelles sorties de films provenant des studios au cours du trimestre, la réduction des stocks de DVDs de certains distributeurs et globalement d’un environnement économique moins favorable. Les activités de diversifications ont connu une croissance en ligne avec les attentes au cours de ce trimestre. La division a accéléré la mise en place d’actions de productivité et de ses efforts de diversification, incluant l’augmentation de ses capacités de production d’albums vinyles.

Corporate & Autres

En millions d’euros, activités poursuivies T 1 202 3 T 1 202 2 Taux de change



réels Taux de change



constants Chiffre d’affaires 0 1 ns ns

Avertissement

Déclarations Prospectives

Ce communiqué de presse contient certaines déclarations qui constituent des « déclarations prospectives », y compris notamment les énoncés annonçant ou se rapportant à des événements futurs, des tendances, des projets ou des objectifs, fondés sur certaines hypothèses ainsi que toutes les déclarations qui ne se rapportent pas directement à un fait historique ou avéré. Ces déclarations prospectives sont fondées sur les anticipations et convictions actuelles de l'équipe dirigeante et sont soumises à un certain nombre de risques et incertitudes, en conséquence desquels les résultats réels pourraient différer sensiblement des résultats prévisionnels évoqués explicitement ou implicitement par les déclarations prospectives. Pour obtenir plus d'informations sur ces risques et incertitudes, vous pouvez consulter les documents déposés par Vantiva auprès de l’Autorité des marchés financiers. Le Document d’enregistrement universel 2022 a été déposé auprès de l’Autorité des marchés financiers le 26 avril 2023 sous le numéro D-23-0337.

À propos de VANTIVA

Repoussons les limites

Les actions VANTIVA sont admises à la négociation sur le marché réglementé d'Euronext Paris (VANTI) et sont négociables sous forme d'American Depositary Receipts (ADR) aux États-Unis sur le marché OTC Pink (TCLRY).

VANTIVA, auparavant connue sous le nom de Technicolor, a son siège à Paris, en France. Société indépendante, elle est un leader technologique mondial dans la conception, le développement et la fourniture de produits et solutions innovants qui connectent les consommateurs du monde entier aux contenus et aux services qu'ils aiment – que ce soit à la maison, au travail ou dans d'autres espaces intelligents. VANTIVA s'est également forgée une solide réputation dans l'optimisation des performances de la supply chain en tirant parti de son expertise de plusieurs décennies dans la fabrication de haute précision, la logistique, l'exécution de commandes et la distribution. Présente sur le continent américain, en Asie-Pacifique et dans la région EMEA, VANTIVA est reconnue comme un partenaire stratégique par des entreprises de premier plan dans diverses industries, notamment celles des opérateurs télécoms, des éditeurs de logiciels et des créateurs de jeux vidéo, et ce depuis plus de 25 ans. Les relations du groupe avec l'industrie du film et du divertissement remontent elles à plus de 100 ans, grâce à la fourniture de solutions globales à ses clients.

VANTIVA s'engage à respecter les normes les plus strictes en matière de responsabilité sociale des entreprises et de développement durable dans tous les aspects de ses activités.

Pour plus d'informations, consultez vantiva.com et suivez VANTIVA sur LinkedIn et Twitter .

###





