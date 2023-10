Vanguard va lancer deux ETF obligataires

Vanguard va lancer à la fin de l’année le Vanguard Core Bond ETF et le Vanguard Core-Plus Bond ETF, deux ETF obligataires actifs qui seront gérés par Vanguard Fixed Income Group.

Vanguard Core Bond ETF offrira une exposition principalement aux titres américains de bonne qualité avec des allocations modestes aux secteurs plus risqués, tels que les entreprises américaines à haut rendement et les marchés émergents. Le Vanguard Core-Plus Bond ETF sera construit de manière similaire, mais aura la flexibilité d’ajouter des allocations plus importantes aux entreprises américaines à haut rendement et aux marchés émergents.