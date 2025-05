Vanguard fournit des résumés personnalisés de ses perspectives de marché pour les conseillers financiers grâce à l’IA

Vanguard a lancé sa première IA générative orientée clients qui permet aux conseillers financiers de disposer d’un contenu personnalisé pour les communications avec les clients. Les « Client-Ready Article Summaries » de Vanguard produisent des résumés personnalisables de ses perspectives de marché les plus lues, en fonction de l’acuité financière, de l'étape de l’investissement et du ton. Vanguard génère également les informations nécessaires pour accompagner les résumés d’articles.

Vanguard Financial Advisor Services fournit des services d’investissement, d’analyse de portefeuille, de conseil et de recherche à plus de 50.000 sociétés de conseil regroupant 150.000 conseillers.

La fonctionnalité « Client-Ready Article Summaries » fait actuellement l’objet d’un test.