Vanguard : départ de son PDG avant la fin de l'année

(AOF) - Vanguard a annoncé que Tim Buckley quittera son poste de président-directeur général d'ici la fin de l'année 2024 pour partir à la retraite. Il était directeur général depuis 2018 et président depuis 2019. Le conseil d'administration du gestionnaire d'actifs a lancé le processus de sélection d'un nouveau directeur général et évaluera des candidats internes et externes. Vanguard a également annoncé que Greg Davis, directeur des investissements, a été nommé au poste de président de la société, avec effet immédiat.