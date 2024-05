Vanguard choisit un ex-dirigeant de BlackRock comme directeur général

Vanguard a annoncé ce 15 mai la nomination de Salim Ramji, un ancien dirigeant de BlackRock, comme nouveau directeur général et membre du conseil d’administration, à compter du 8 juillet. L’intéressé succède à Tim Buckley, dont le départ a été rendu public le 29 février dernier. C’est la première fois qu’un candidat externe prend la tête de la société, en 50 ans d’histoire, note le Wall Street Journal .

Salim Ramji a travaillé précédemment dix ans chez BlackRock, qu’il a quitté en janvier 2024. Dernièrement, il était responsable mondial d’iShares & index investing , où il était chargé de gérer les deux tiers des actifs des clients de la société et de faire évoluer la plateforme iShares. Il a aussi piloté la mise en œuvre d’une plateforme de choix de vote.

Avant de diriger iShares, Salim Ramji était responsable du US Wealth Advisory. Il avait fait ses premiers pas chez BlackRock, en 2014, en tant que responsable mondial de la stratégie d’entreprise. Avant de rejoindre BlackRock, Salim Ramji était senior partner chez McKinsey & Company, en charge de la practice Asset & Wealth Management. Il a débuté sa carrière en tant qu’avocat chez Clifford Chance à Londres et Hong Kong.

Le directeur des investissements prend du galon

En arrivant chez Vanguard, Salim Ramji prend la tête de la deuxième société de gestion au monde, avec 9.000 milliards de dollars d’actifs, derrière BlackRock. Le gestionnaire américain est connu pour son offre de fonds à bas coûts, et notamment ses ETF, un domaine que le nouveau patron connaît bien.

À la date de prise d’effet de la nomination de Salim Ramji au poste de PDG, le 8 juillet, Tim Buckley quittera ses fonctions de président et de PDG. Mark Loughridge, le principal administrateur indépendant de Vanguard, sera nommé président non exécutif.

Parallèlement, Vanguard a également annoncé que Greg Davis, président et directeur des investissements, serait nommé au conseil d’administration de Vanguard et disposerait de responsabilités renforcées en matière de réglementation et d’affaires publiques.

En outre, John Murphy, président et directeur financier de The Coca-Cola Company, sera nommé au conseil d’administration de Vanguard à compter du 1er juin 2024.

Laurence Marchal