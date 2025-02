VanEck lance 17 ETF supplémentaires en France

VanEck muscle son offre en France : le gestionnaire d’actifs américain introduit ce 5 février 17 de ses ETF (fonds cotés) sur Euronext Paris. Avec ces nouveaux véhicules, les investisseurs français ont désormais accès à un total de 20 ETF VanEck.

« La cotation de 17 ETF supplémentaires sur Euronext Paris souligne notre engagement stratégique à étendre notre présence sur les marchés européens, où nous avons déjà plus de 14 milliards de dollars américains d’actifs sous gestion », indique Martijn Rozemuller, PDG de VanEck Europe. « La France est souvent considérée comme l’un des marchés les plus dynamiques et les plus prometteurs pour les ETF en Europe », ajoute-t-il.

Outre les ETF sur les semi-conducteurs, la défense et les dividendes déjà cotés en France, VanEck va proposer des fonds sur les ressources naturelles, sur les secteurs du pétrole et du nucléaire, sur la technologie spatiale, sur l’univers des cryptomonnaies et de la blockchain ou sur le monde du gaming et de l’e-sport.

VanEck apporte également en France des ETF dits « wide-moat », qui investissent dans des entreprises présentant des avantages concurrentiels à long terme, ainsi que plusieurs ETF obligataires qui offrent aux investisseurs un accès aux obligations d'État ou d’entreprises.

Liste des nouveaux ETF VanEck cotés sur Euronext Paris :

Laurence Marchal